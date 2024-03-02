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Giriş Tarihi: 2.3.2024 18:02 Son Güncelleme: 2.3.2024 18:03

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak. Haberimizden canlı olarak takip edebileceğiniz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte Hatayspor - Fenerbahçe maçı haberinin tüm detayları...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Atakaş Hatayspor ile Mersin'de karşılaşacak. Mersin Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kerim, Maksimovic, Yılmaz, Ghoulam, Mehdi, Mato, Fizzy, Rivas, Rui, Halil

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko

Ligde çıktığı 27 karşılaşmada 29 puan toplayan ve 16. sırada bulanan Hatayspor, rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde 37 gol gördü.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde üst sıralara çıkmak isteyen Hatay ekibi, seyircisi önünde Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak.

Trendyol Süper Lig'in ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-2 kazanmıştı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu
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