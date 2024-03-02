Son dakika haberi: Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Atakaş Hatayspor ile Mersin'de karşılaşacak. Mersin Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER
Hatayspor: Erce, Kerim, Maksimovic, Yılmaz, Ghoulam, Mehdi, Mato, Fizzy, Rivas, Rui, Halil
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko
Ligde çıktığı 27 karşılaşmada 29 puan toplayan ve 16. sırada bulanan Hatayspor, rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde 37 gol gördü.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde üst sıralara çıkmak isteyen Hatay ekibi, seyircisi önünde Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak.
Trendyol Süper Lig'in ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-2 kazanmıştı.