Söz dinlerseniz biz kazanırız!

Son 6 resmi maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak kötü günlerini geride bırakan siyah-beyazlılar, yarın evlerinde oynayacakları Galatasaray derbisini de kazanarak hem taraftarlarını mutlu etmek hem de çıkışlarını sürdürmek istiyor. Teknik direktör Fernando Santos ise takımla yaptığı toplantıda, taktik disipline bağlı kalmanın önemini vurguladı. Deneyimli çalıştırıcı, "Sizden istenilen, size anlattıklarımız belli. Burada bir oyun inşa ediyoruz. Sahada planlarımıza uygun hareket etmenizi bekliyoruz. Bunu yaparsak Galatasaray'ı da yeneriz" dedi.Beşiktaş'ın yarınki maçta sahaya süreceği 11 de belli oldu. Üst üste kazanan takımı bozmak istemeyen Santos, sadece orta sahada zorunlu değişikliğe gidecek. Siyahbeyazlılarda beklenti, kart cezalısı Gedson Fernandes'in yokluğunda Salih Uçan'ın görev yapmasıydı ancak Santos'un, sakatlıktan döndükten sonra fiziksel açıdan tam hazır olmayan tecrübeli futbolcuyu yedek soyunduracağı öğrenildi. Derbide Al-Musrati'nin yanında Amartey'in oynayacağı kaydedildi.