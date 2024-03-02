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Giriş Tarihi: 2.3.2024

Söz dinlerseniz biz kazanırız!

Söz dinlerseniz biz kazanırız!

G.Saray’ı da gözüne kestiren Fernando Santos, derbi öncesi talebelerini uyardı. Disiplinden asla taviz vermeyen Portekizli hoca, “Burada bir oyun inşa etmeye çalışıyoruz. Sizden beklentimiz sahada planlarımızı harfiyen uygulamanız” ifadelerini kullandı

Son 6 resmi maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak kötü günlerini geride bırakan siyah-beyazlılar, yarın evlerinde oynayacakları Galatasaray derbisini de kazanarak hem taraftarlarını mutlu etmek hem de çıkışlarını sürdürmek istiyor. Teknik direktör Fernando Santos ise takımla yaptığı toplantıda, taktik disipline bağlı kalmanın önemini vurguladı. Deneyimli çalıştırıcı, "Sizden istenilen, size anlattıklarımız belli. Burada bir oyun inşa ediyoruz. Sahada planlarımıza uygun hareket etmenizi bekliyoruz. Bunu yaparsak Galatasaray'ı da yeneriz" dedi.

AL-MUSRATİ'NİN YANINDA AMARTEY OYNAYACAK
Beşiktaş'ın yarınki maçta sahaya süreceği 11 de belli oldu. Üst üste kazanan takımı bozmak istemeyen Santos, sadece orta sahada zorunlu değişikliğe gidecek. Siyahbeyazlılarda beklenti, kart cezalısı Gedson Fernandes'in yokluğunda Salih Uçan'ın görev yapmasıydı ancak Santos'un, sakatlıktan döndükten sonra fiziksel açıdan tam hazır olmayan tecrübeli futbolcuyu yedek soyunduracağı öğrenildi. Derbide Al-Musrati'nin yanında Amartey'in oynayacağı kaydedildi.
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Söz dinlerseniz biz kazanırız!
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