Başakşehir, Samsunspor’u Aleksic’in golüyle geçti!

14'üncü dakikada Lima'nın uzun topuyla savunma arkasına sarkan Piatek, savunmada Satka'nın hatasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Bu oyuncunun dar açıdan vurduğu şutu kaleci Okan Kocuk kornere çeldi.

24'üncü dakikada savunmada Kemen'in pas hatasında Raman sol kanattan topla hareketlendi. Raman'ın içeri çevirdiği topa ceza sahası içerisinde Ntcham havada gelişine vurdu fakat top direğin yanından dışarıya çıktı.

30'uncu dakikada Başakşehir etkili geldi. Ceza sahası dışı solunda topla buluşan Berkay Özcan'ın sert şutunda sağına gelen topu kaleci Okan Kocuk sektirdi. Ardından seken topu savunmada Van Drongelen kontrol etti.

34'üncü dakikada Samsunspor'da Mouandilmadji kırmızı kart gördü. Orta alanda Kemen, Mouandilmadji ile girdiği mücadelede ayağına aldığı darbe sonrası yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, önce pozisyonu avantaja bıraktı. Ardından topun dışarı çıkmasıyla VAR'dan izlemeye tavsiyesi geldi. VAR'dan gelen uyarı sonrası Abdullah Buğra Taşkınsoy, pozisyonu izlemeye gitti. Bir süre VAR monitörünün önünde pozisyonu izleyen Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mouandilmadji'ye direkt kırmızı kartını çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

47'nci dakikada Başakşehir'in golü geldi. Sol kanatta topla buluşan Davidson, pasını ceza sahası dışındaki Kemen'e aktardı. Topu ayağından aşan Kemen'e Samsunspor'da Raman müdahale etti. Seken top ceza sahası içerisinde Aleksic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top ağlarla buluştu. Golün ardından Abdullah Buğra Taşkınsoy pozisyonu faul olarak değerlendirdi. Orta alanda bir süre VAR ile konuşan Abdullah Buğra Taşkınsoy, uyarı sonrasında pozisyonu izlemeye gitti. İncelemenin ardından Abdullah Buğra Taşkınsoy, pozisyonda gol kararı verdi: 1-0.

70'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Davidson, topla kat ettikten hemen sonra ceza sahası dışından yerden şutunda kaleci Okan Kocuk topun kontrolünü sağladı.

72'nci dakikada Başakşehir'de savunmada Duarte'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Kemen'in son çizgide içeri çevirdiği topu Okan Kocuk kontrol etti. Pozisyonun devamında topsuz alanda Kemen kendini yere bıraktı. Ardından ayağa kalkıp kendisini deneyen Kemen, dizini tutarak tekrar yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, oyun alanına sedye istedi. Sedyeyle oyun alanın dışına çıkarılan Kemen, sakatlanarak yerini Ömer Ali Şahiner'e bıraktı.

Karşılaşmayı Başakşehir tek golle kazandı.