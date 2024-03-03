Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları arasında gerginlik

Süper Lig'in 28'inci haftasında Beşiktaş derbi maçta sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Taksim'deki Gezi Parkı'nda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, gruplar halinde Tüpraş Stadyumu'na götürüldü. Polis, iki takım taraftarlarının karşılaşmasını engellemek barikatlarla güvenlik kordonu oluşturdu. Bir grup Beşiktaş taraftarı, stadyuma giren Galatasaraylı taraftarlara sözlü saldırıda bulunurken, sarı-kırmızılı taraftarlar karşılık verdi. İki takım taraftarları, barikatların ardından karşılıklı küfürler ederken bazı Galatasaray taraftarları bariyerleri aşarak Beşiktaş taraftarlarının olduğu bölgeye gitmeye çalıştı. Bölgede bulunan çevik kuvvet ve TOMA aracı olayların büyümesine engel oldu. Daha sonra Beşiktaş taraftarları bölgeden uzaklaştırıldı. Galatasaray taraftarlarının da hızlı şekilde stadyuma girişleri sağlandı.