Kerem Aktürkoğlu: İçeride oynuyormuş gibi hissettik

Karşılaşmayı değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, "Hafta içi mağlubiyet, kupadan elenmemiz ve ondan öncesinde de Avrupa Ligi'nden elenmemiz bizi mental anlamda yormuştu. Kupa maçından sonra da söylemiştim. Böyle zamanlarda birlik ve beraberlik içerisinde olmak, takım ruhunu ortaya koymak ve taraftarımızla saha içerisinde birlik olabilmek çok önemliydi. Bugün taraftarımız da 90 dakika hiç susmadı. İçeride oynuyormuş gibi hissettik. Sahaya da bir karakter ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bunun sonucunda da zor bir deplasmandan güzel bir galibiyet aldık. Takım arkadaşlarımın emeğine ve yüreğine sağlık" ifadelerinde bulundu.

"HAK EDİLMİŞ BİR GALİBİYET OLDU"

Maçın daha farklı bir sonuçla da bitebileceğini söyleyen Kerem Aktürkoğlu, "Beklentiler çok fazlaydı. Bizlerin de beklentileri çok fazlaydı. Hayallerimiz vardı. Biraz hayal kırıklığı yaşamış olmanın vermiş olduğu moral bozukluğu vardı ama önümüzde çok önemli bir lig devam ediyor. Şu an buna sarılmamız gerektiğine kendi içimizde konuştuk. Dün akşamda yemeğimiz vardı. Takım yemeğinde de aynı birlikteliği bugün sahada yansıtacağımızı konuşmuştuk. Bugün gerçekten güzel bir gün oldu bizim için. Daha farklı bir sonuçla da kazanabilirdik. Pozisyonlar yakaladık. Rakibimizin de pozisyonları var ama bence hak edilmiş bir galibiyet oldu. Tekrardan takım arkadaşlarımın ayaklarına sağlık" yorumlarında bulundu.

"BU MAÇTAN KESİNLİKLE GALİBİYET ALMAMIZ GEREKTİĞİNİ KONUŞTUK"

Beşiktaş'ın sahasında ilk galibiyetlerini almaları ile alakalı yorumlarda bulunan Aktürkoğlu, "Burada hiç kazanamamıştık. Böyle bir serüven vardı ama bunu hiç konuşmamıştık. Sadece bu maçın çok önemli olduğunu, bu maçtan kesinlikle galibiyet almamız gerektiğini konuştuk. Dediğim gibi bugün de güzel bir galibiyet oldu" şeklinde konuştu.

"BİZ SADECE RAKİBİMİZ FENERBAHÇE İLE YARIŞTIĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM"

Saha içerisinde bazı üstünlüklerin kendilerinde olduklarını ifade eden milli oyuncu, "Ben maçtan önce takım arkadaşlarımla konuşurken şunu söylemiştim. Bugün kazanınca şampiyon olmayacağız. Kaybedersek veya beraberlikte de şampiyonluk elimizden gitmeyecek. Hala lig daha uzun. 10 hafta var. Ne olacağını bilmiyoruz. Ama bugün bazı şeylerin çok daha kesinleştiğini, saha içinde bazı üstünlüklerin bizde olduğunu biraz göstermiş olduk. Biz sadece rakibimiz Fenerbahçe ile yarıştığımızı düşünmüyorum. Genel olarak herkesle yarışıyoruz. Herkes birlik oluyor bize karşı. Bugün o birlikteliği biraz da olsa bozduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.