FIFA Başkanı Gianni Infantino, futbolcuları kısa süreli oyundan ihraç edecek "mavi kart" önerisine karşı olduklarını dile getirdi. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) İskoçya'daki 138. Yıllık Genel Kurul Toplantısı öncesinde medya mensuplarına açıklamalarda bulunan Infantino, "Elit seviyede herhangi bir mavi kart olmayacak. Bu bizim için gündemde olmayan bir konudur. Buna tamamen karşıyız. Ben FIFA başkanıyım ve FIFA'nın IFAB'da söz sahibi olduğunu düşünüyorum. Başlık ister misiniz bilmiyorum; mavi karta kırmızı kart"
ifadelerini kullandı.