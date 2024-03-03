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Giriş Tarihi: 3.3.2024 09:23

Son dakika haberi: Galatasaray’dan Beşiktaş'a Kadıköy taktiği!

Son dakika haberi: Galatasaray’dan Beşiktaş’a Kadıköy taktiği!

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 3 maçta ezeli rakibine gol izni vermeyen Galatasaray, Kadıköy'de başarılı olan taktiği Beşiktaş'a uygulayacak. Semih için savunma uyarılırken Mertens-Kerem ve Barış üçlüsü hücum çıkışları ile denge bozacak.

Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 3 maçta ezeli rakibine gol izni vermeyen Galatasaray, Kadıköy'de başarılı olan taktiği Beşiktaş'a uygulayacak. Orta sahada kontrollü oyunu tercih edecek sarı-kırmızılı takım, savunmada Semih Kılıçsoy'a dikkat edecek. Dries Mertens hücuma çıkışlarda Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu ile birlikte Mauro İcardi'ye pozisyonlar hazırlamaya çalışacak.

ICARDI HAZIR DERBİDE SAHADA

Galatasaray'ın Beşiktaş'a attığı son 5 golün altında bir ismin imzası bulunuyor: Mauro İcardi. Büyük maçların golcüsü İcardi, Beşiktaş'a karşı oynadığı 3 derbiyi de boş geçmedi. Arjantinli yıldız, kupadaki Karagümrük maçında riske edilmezken, önceki gün de ağrıları sebebiyle antrenmana katılmamıştı. Tecrübeli futbolcu dün ise idmanda yer aldı ve bugün yapılacak karşılaşmada sahada olması bekleniyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray’dan Beşiktaş'a Kadıköy taktiği!
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