Türk futboluna dev gelir

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in önümüzdeki üç sezonu kapsayan yayın ihalesi sonuçlandı. İhaleye katılan şirketler, dün 13.30'da tekliflerini TFF'nin Levent'teki binasında iletirken TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yöneticiler Mustafa Eröğüt, Yalçın Orhan, Yusuf Günay, Alkın Kalkavan ile diğer ihale komisyonu üyeleri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'
ın hazır bulunduğu toplantıda beIN SPORTS ile devam kararı çıktı. BeIN SPORTS, senelik 182 milyon dolar (5.7 milyar TL) ödeyecek. Bu ödemenin yarısı TL, diğer yarısı da döviz karşılığında gerçekleştirecek. Meblağ, KDV ile birlikte 218.4 milyon dolara ulaşacak.
Gelecek yıl TL üzerinden yapılacak ödeme TEFE, TÜFE üzerinden belirlenecek.