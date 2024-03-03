Türk futboluna dev gelir

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in önümüzdeki üç sezonu kapsayan yayın ihalesi sonuçlandı. İhaleye katılan şirketler, dün 13.30'da tekliflerini TFF'nin Levent'teki binasında iletirkenın hazır bulunduğu toplantıda beIN SPORTS ile devam kararı çıktı. BeIN SPORTS, senelik 182 milyon dolar (5.7 milyar TL) ödeyecek.Gelecek yıl TL üzerinden yapılacak ödeme TEFE, TÜFE üzerinden belirlenecek.