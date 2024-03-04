Derbi sonrası Metin Öztürk’ten flaş sözler! Protokolde neler yaşandı?

Galatasaray, Süper Lig'in 28'inci hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Derbi karşılaşması öncesi Dursun Özbek, dün ailesiyle birlikte bir mekanda yemek yedi. Yemek esnasında yanına gelerek kendisini tanıtan Beşiktaş Yöneticisi Burak Aslan, Özbek'e "Yarın sizi yeneceğiz" dedi. Özbek, bugün karşılaşma sonrası galibiyeti kutlamak için gidilen bir mekanda yaptığı açıklamada, "Burak'a selamımı söyleyin" dedi.

METİN ÖZTÜRK'TEN FLAŞ SÖZLER: "SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI KALKMAZ"

Karşılaşmanın ardından Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de protokol tribününde yaşanan bir olayla ilgili sözlü açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan biriyle ilgili olarak siyah-beyazlı yöneticilerle arasında geçen diyalogla ilgili konuşan Öztürk, "Maç sonu bizi güvenlik için protokolde tutuyorlardı. Protokoldeyken Hasan Arat başkan ve maça gelen tüm Galatasaray yönetim kurulu üyelerimizle sohbet ediyorduk. Sonra Beşiktaş Yöneticisi Burak Aslan yanımıza geldi, paylaşımı gösterdi. 'Bu ne' diye sordu, 'Sosyal medya paylaşımı' dedim. Hasan Arat da 'Bunu kaldırın yoksa misliyle cevap veririz' dedi. 'Başkanım sosyal medya paylaşımı kalkmaz ama taraftarınız kurucu başkanımız Ali Sami Yen'e saatlerce küfür etti, asıl özür dilenecekse Ali Sami Yen'den ötürü bizden özür dilenmesi lazım' dedim" ifadelerini kullandı.