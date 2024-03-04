Fenerbahçe istatistikleriyle göz kamaştırıyor! İsmail Kartal, Jesus’u geride bıraktı

Hatayspor galibiyetiyle Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 17'ye (13G-4B) çıkaran Fenerbahçe, bu sezon fırsatları gole dönüştürme karnesindeki başarısıyla zirveyi gördü. Geride kalan 28 haftada 662 pozisyona giren sarılacivertliler, bunların 72'sini gole çevirdi. İsmail Kartal'ın takımı, yüzde 11'le başarı oranında çift haneyi gören tek takım oldu. En uçta Dzeko ile Batshuayi, kanatlarda Cengiz, İrfan Can ve Tadic bu başarıda kilit rol oynadılar.