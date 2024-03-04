Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Rodrigo Becao’nun son durumu!

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, Hatayspor maçı ile birlikte haftalar sonra formasına kavuştu. Uzun bir sakatlık döneminden çıkan Brezilyalı stoper karşılaşmada kenara değişiklik işareti yapmış ve çıkmıştı. Becao'nun son durumu netlik kazandı.

BECAO'NUN BİR SORUNU YOK

NTV Spor'un haberine göre Becao'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı oyundan çıktığı öğrenildi. Başarılı savunmacı, İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde Konferans Ligi'nde oynanacak Union St.Gilloise karşılaşmasında sahada olacak.