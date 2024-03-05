Biz sadece miyavlama duyduk

SORU: Büyük camiaların arasındaki paylaşımlar artık ortamı daha çok germeye başladı. Derbi sonrası G.Saray'ın, Kartal'ı bir salıncakta resmetmesi olay yarattı. Yorumunuz nedir?

G.Saray'ın paylaşımının ardından stattan çıkmadan yöneticiler arasında gerginlik yaşandı. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, G.Saraylı yöneticilere dönerek,dedi. Sarı-kırmızılıların resmi hesabından bu fotoğraf silinmezken Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi M.Kaan Şakul, "Resmî hesabınız, bu ahlaksız mesajı attı ve sizi uyardık, sildirin dedik, haklısınız tamam dediniz, olmamış bu mesaj dediniz, kendi aranızda yazıştınız ve sildiremiyoruz dediniz!Halbuki sabahtan tweet silmeye antrenmanlıydınız. İçeride başka dışarıda başka konuşmanız da geleneğiniz haline geldi" dedi.Beşiktaş resmi hesabı bu sözleri,ifadelerini ekleyerek paylaştıBeşiktaş'ıntepkisine G.Saray cephesi iseyanıtını verdiSarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesapları bitiş düdüğü ile birlikte paylaşım yağmuruna başlarken, ilk atılan mesaj ile birlikte tansiyon da yükseldi. Bu gönderiye Beşiktaş tarafından gelen tepkiler sonrasında 2. Başkan Metin Öztürk, "Beşiktaş taraftarı, benim kurucum Ali Sami Yen'e küfür edildiği için özür diledi mi ki biz paylaşım için Hasan Arat'tan özür dileyeceğiz?" ifadeleri ile G.Saray'ın görüşünü açıkladı…Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabı ise bu sırada dur durak bilmedi.Ardından ise Okan Buruk'un derbilerdeki hakimiyetine vurgu yapılan grafik gönderildi.G.SARAY'IN paylaşımına Beşiktaş'ın tepki göstermesini doğal karşılıyorum. Ama aynı Beşiktaş yönetimi keşke hassasiyetini G.Saray'ın kurucu başkanı Ali Sami Yen'e yönelik galiz küfürlere de gösterseydi. Hasan Arat'ın başkan olmasından sonra Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında çok ciddi bir bağ oluştu. Çünkü Arat, Koç ailesine yakın bir isim.Sayın Arat başkan seçildikten sonra da Sayın Rahmi Koç, bir nezaket ziyaretinde bulunup, "Kulübün senin gibi başkanlara ihtiyacı var" dedi. Yeni sezonda Beşiktaş'ın göğüs reklamı Beko olacak.Büyük kulüpler mesajlarını verirken dikkatli olmalı. Beğendiğim bir söz şöyle der; "Kendine yapılmasını istemediğin şeyleri başkalarına da yapmayacaksın."ÖNCELIKLE Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün açıklamalarına katılmıyorum. Paylaşımlarıyla ilgili tribünlerin yaptığı tezahüratı örnek gösteriyor ki bu yıllardır yapılıyor.Çünkü bir camiayı temsil ediyorlar. Bireysel değiller. 100 yılı aşan geçmişleri var. Bugün tüneğe kondurarak dalga geçtikleri takımla, geçmişte işbirliği yaptılar veya birlikte başardılar. Bu kalıntıların geleceği şekillendirdiğini de görüyoruz. 3-5 yıl sonra bu paylaşımlar üstünden 'rövanş' kültürü gelişecek. Diğeri daha sertini yapmak isteyecek.SOSYAL medyanın gelişmesiyle beraber herkesin her şey hakkında yorum yapabildiği bir alan ortaya çıktı. Böyle bir alanı çok büyük toplumsal kitleleri arkasına alan kulüplerin daha dikkatli kullanması gerekir.Kulüplerimiz rakip oldukları kadar ligin aynı zamanda değer ortağı olduklarının farkına bir türlü varamıyorlar.Derbi sonrasındaki olay tamamen bu pencereden değerlendirilmeli. Bunu böyle yapmak ne Beşiktaş'ı değersizleştirir ne de o seviyeye getirir. Türkiye'nin kulüpleşmesinin ilk adımını atmış, futbolun amiral gemisi olan bir camiaya bunu yakıştırmaya çalışmak ancak yapanların seviyesini gösterir.TÜRK futbolu tam anlamıyla yangın yeri. Sosyal medyanın da gazıyla beraber bu yangının üzerine iyice benzin dökülüyor.Kulüpler Birliği gibi toplantılara da yüzlerine maske takıp oturuyorlar. En küçük çıkar çatışmasında gerçek yüzlerini gösteriyorlar. Kimse darılmasın ama acı tablo var ve bu durum kötüye gidiyor.Bunun önüne geçecek gerçek spor adamları ya azaldı ya da seslerini çıkarmaz oldular. Türk sporu ancak bütün unsurlarıyla samimi ve ahlaklı davranıldığı zaman kurtulur.