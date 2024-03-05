G.Saray'ın paylaşımının ardından stattan çıkmadan yöneticiler arasında gerginlik yaşandı. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, G.Saraylı yöneticilere dönerek, "Bu ne rezalet. Sabrımızı zorlamayın. Bedelini ağır ödersiniz. O paylaşımı sileceksiniz"
dedi. Sarı-kırmızılıların resmi hesabından bu fotoğraf silinmezken Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi M.Kaan Şakul, "Resmî hesabınız, bu ahlaksız mesajı attı ve sizi uyardık, sildirin dedik, haklısınız tamam dediniz, olmamış bu mesaj dediniz, kendi aranızda yazıştınız ve sildiremiyoruz dediniz! Bir daha semtimizde havlayamayacak köpeklere yalan haber yaptırıp kendinizi daha fazla küçültmeyin.
Halbuki sabahtan tweet silmeye antrenmanlıydınız. İçeride başka dışarıda başka konuşmanız da geleneğiniz haline geldi" dedi.
RESMİ YANIT GELDİ
Beşiktaş resmi hesabı bu sözleri, "Tenhada özür dileyip süklüm püklüm olanların dışarıda kükrediğini söylüyorlar. Oysa biz sadece miyavlama duyduk!"
ifadelerini ekleyerek paylaştı
SAMİ YEN'E KÜFÜR İÇİN ÖZÜR DİLEYİN
Beşiktaş'ın 'paylaşımı silin'
tepkisine G.Saray cephesi ise "Ali Sami Yen'e küfür için özür dileyin! O paylaşım kalacak"
yanıtını verdi
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesapları bitiş düdüğü ile birlikte paylaşım yağmuruna başlarken, ilk atılan mesaj ile birlikte tansiyon da yükseldi. Bu gönderiye Beşiktaş tarafından gelen tepkiler sonrasında 2. Başkan Metin Öztürk, "Beşiktaş taraftarı, benim kurucum Ali Sami Yen'e küfür edildiği için özür diledi mi ki biz paylaşım için Hasan Arat'tan özür dileyeceğiz? Kurucumuza küfür edeceksiniz, 90 dakika su atacaksınız… O paylaşım orada kalacak
" ifadeleri ile G.Saray'ın görüşünü açıkladı…
MESAJ YAĞDIRDILAR
Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabı ise bu sırada dur durak bilmedi. G.Saray ile girilen transfer yarışında Beşiktaş'ı seçen Rashica'nın geldiği gün yapılan Tüpraş Stadı önündeki paylaşıma atıfta bulunarak, stat önünde Beşiktaş'ın 121. kuruluşu için pastadaki mumu üfleyen bir Aslan figürü paylaşıldı.
Ardından ise Okan Buruk'un derbilerdeki hakimiyetine vurgu yapılan grafik gönderildi.
SORU: Büyük camiaların arasındaki paylaşımlar artık ortamı daha çok germeye başladı. Derbi sonrası G.Saray'ın, Kartal'ı bir salıncakta resmetmesi olay yarattı. Yorumunuz nedir?
Levent TÜZEMEN
Eğer kendine yapılmasını istemiyorsan sen de yapma
G.SARAY'IN paylaşımına Beşiktaş'ın tepki göstermesini doğal karşılıyorum. Ama aynı Beşiktaş yönetimi keşke hassasiyetini G.Saray'ın kurucu başkanı Ali Sami Yen'e yönelik galiz küfürlere de gösterseydi. Hasan Arat'ın başkan olmasından sonra Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında çok ciddi bir bağ oluştu. Çünkü Arat, Koç ailesine yakın bir isim. Seçim öncesi Adalı'ya karşı Rahmi Bey, Hasan Arat'ı destekledi.
Sayın Arat başkan seçildikten sonra da Sayın Rahmi Koç, bir nezaket ziyaretinde bulunup, "Kulübün senin gibi başkanlara ihtiyacı var" dedi. Yeni sezonda Beşiktaş'ın göğüs reklamı Beko olacak. Kamuoyunda Hasan Arat döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki ilişkilerin etle tırnak gibi olduğu görüşü hakim.
Büyük kulüpler mesajlarını verirken dikkatli olmalı. Beğendiğim bir söz şöyle der; "Kendine yapılmasını istemediğin şeyleri başkalarına da yapmayacaksın."
Gürcan BİLGİÇ
Taraftarların saygısızlığı bunun bahanesi olamaz
ÖNCELIKLE Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün açıklamalarına katılmıyorum. Paylaşımlarıyla ilgili tribünlerin yaptığı tezahüratı örnek gösteriyor ki bu yıllardır yapılıyor. Taraftarlar kendi aralarında bu tip 'saygısızlıklar' yaparlar. Bu onları bağlar. Ama kurumlar 'resmi' dediğimiz hesaplarda daha dikkatli, kapsayıcı olmalı, incitici olmamalı.
Çünkü bir camiayı temsil ediyorlar. Bireysel değiller. 100 yılı aşan geçmişleri var. Bugün tüneğe kondurarak dalga geçtikleri takımla, geçmişte işbirliği yaptılar veya birlikte başardılar. Bu kalıntıların geleceği şekillendirdiğini de görüyoruz. 3-5 yıl sonra bu paylaşımlar üstünden 'rövanş' kültürü gelişecek. Diğeri daha sertini yapmak isteyecek. En doğrusu, başkasının acısından sevinç üretmemek. Kendi mutluluğunu paylaş, yoluna git.
Ali GÜLTİKEN
Paylaşım Beşiktaş'ın değerinden götürmez
SOSYAL medyanın gelişmesiyle beraber herkesin her şey hakkında yorum yapabildiği bir alan ortaya çıktı. Böyle bir alanı çok büyük toplumsal kitleleri arkasına alan kulüplerin daha dikkatli kullanması gerekir. Burada ergen kafasıyla hareket ettiğinizde işler, kimsenin arzu etmediği noktalara gidebilir.
Kulüplerimiz rakip oldukları kadar ligin aynı zamanda değer ortağı olduklarının farkına bir türlü varamıyorlar. Rakibini sürekli aşağıya çekmek, onu itibarsızlaştırmak aslında beraberinde kendini de itibarsızlaştırmak ve değersizleştirmek anlamına geliyor.
Derbi sonrasındaki olay tamamen bu pencereden değerlendirilmeli. Bunu böyle yapmak ne Beşiktaş'ı değersizleştirir ne de o seviyeye getirir. Türkiye'nin kulüpleşmesinin ilk adımını atmış, futbolun amiral gemisi olan bir camiaya bunu yakıştırmaya çalışmak ancak yapanların seviyesini gösterir.
Fatih DOĞAN
Kulüpler Birliği'nde maske takıyorlar!
TÜRK futbolu tam anlamıyla yangın yeri. Sosyal medyanın da gazıyla beraber bu yangının üzerine iyice benzin dökülüyor. Özellikle genç taraftarın ateşini söndürmek için maalesef kulüpler, başkanlar, yöneticiler, Türk futbolunu ateşin içine itmekten geri durmuyorlar.
Kulüpler Birliği gibi toplantılara da yüzlerine maske takıp oturuyorlar. En küçük çıkar çatışmasında gerçek yüzlerini gösteriyorlar. Kimse darılmasın ama acı tablo var ve bu durum kötüye gidiyor. Akıl, mantık, empati, adil oyun ve hakkaniyetli sonuç maalesef bu ortam ve anlayış yüzünden 'kazan da nasıl kazanırsan kazan' gibi hastalıklı yaklaşıma dönüştü.
Bunun önüne geçecek gerçek spor adamları ya azaldı ya da seslerini çıkarmaz oldular. Türk sporu ancak bütün unsurlarıyla samimi ve ahlaklı davranıldığı zaman kurtulur.