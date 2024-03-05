Son dakika haberi: Fenerbahçe’de hedef Konferans Ligi! Tecrübeli futbolcuların inancı yüksek...

Dzeko, Tadic ve Bonucci, takım arkadaşlarıyla yaptıkları konuşmalarda, "Biz güçlü bir ekibiz. Konferans Ligi'ni alabiliriz. Gruptan lider çıktığımızı unutmayın. Yapmamız gereken tek şey; motive olmak ve ne kadar çok istediğimizi göstermek. Bu kupada mücadele veren hiçbir takımdan daha aşağı kalır bir yanımız yok. Bu turu geçersek, finale kadar gidebiliriz" ifadelerini kullanıyor.