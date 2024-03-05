Son dakika haberi: İsmail Kartal’dan Avrupa’da rotasyon kararı!

Ligde Hatay galibiyetiyle yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de gözler Union Saint-Gilloise mücadelesine çevrildi. Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda rakibine konuk olacak Sarı-Lacivertliler'de kadro tercihi merakla bekleniyor. İsmail Kartal'ın, yoğun fikstür nedeniyle bu karşılaşmanın 11'inde rotasyona gitme ihtimali yüksek.

RYAN KENT'İN GÖZÜ İSMAİL KARTAL'DA

İngiliz oyuncu, Alanya maçında skor 2-2'yken tam 12 hafta sonra kurtarıcı olarak sahaya sürülmüştü. Hemen ardından Kent'in adı TFF'ye bildirilen kadrodan çıkartıldı. Ancak 27 yaşındaki futbolcu, UEFA'ya verilen listede yer alıyor. Ryan Kent, sadece Konferans Ligi maçlarında görev yapabilecek.

İngiliz futbolcu, perşembe günkü St.Gilloise mücadelesinde kadroya alınabilir. Gruptaki 6 maçın 5'inde 11'de sahaya çıkan Kent, İsmail Kartal'ın Belçika'daki mücadelede kendisine şans vermesini bekliyor.

AYLAR SONRA BİR İLK

St.Gilloise deplasmanında stoper hattı merak konusu. Cezası nedeniyle ligde Hatay karşısında görev yapamayan Djiku'nun 11'e dönmesi bekleniyor. Çağlar dinlendirilmesi halinde, sezonun ilk bölümündeki ideal stoper ikilisi Djiku-Becao'yu 29 Ekim'den sonra ilk kez bir araya gelebilir. (Milliyet)