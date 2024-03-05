Son dakika haberi: İşte Galatasaray’ın derbi galibiyetinin perde arkası! Kimseye taviz yok zafer var

Bir haftada Avrupa ve Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray krize izin vermedi ve Beşiktaş'ı deplasmanda 9 yıl sonra yenerek şampiyonluk havasına girdi.

İşte sarı-kırmızılılara derbi zaferini getiren hamleler:

1- Kupadaki Karagümrük yenilgisinde oyundan çıkartılan ilk isim olmasına tepki gösteren Sergio Oliveira'ya taviz verilmedi ve kadro dışı bırakıldı. Oliveira, cumartesi günü Florya'da düzenlenen yemeğe de çağrılmadı, takıma disiplin konusunda net mesaj verildi.