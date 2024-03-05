Terim play-off’ta

Yunanistan Ligi'nin normal sezonu sona ererken, 26. haftada Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, deplasmanda OFI ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Pana, ezeli rakibi Olympiakos'un da gerisine düşerek normal sezonu 4. sırada tamamladı.Kendi aralarında bir iç saha ve bir deplasman maçı olmak üzere iki kez karşı karşıya gelecek bu 6 ekip, 10'ar maç daha oynayacak. Play-Off'ta elde edilen puanlar, normal sezonda alınan puanlara eklenecek ve şampiyon bu şekilde belli olacak.Galatasaray'ın başında bir kez play-off oynayıp şampiyon olan Fatih Terim, ikinci deneyimini Panathinaikos ile yaşayacak.