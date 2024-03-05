Terim play-off’ta

Yunanistan Ligi'nin normal sezonu sona ererken, 26. haftada Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, deplasmanda OFI ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Pana, ezeli rakibi Olympiakos'un da gerisine düşerek normal sezonu 4. sırada tamamladı. 3 Yapraklı Yoncalar, ilk 6'daki diğer rakipleri PAOK, AEK, Olympiakos, Aris ve Lamia ile play-off maçlarında şampiyonluk için mücadele edecek.
Kendi aralarında bir iç saha ve bir deplasman maçı olmak üzere iki kez karşı karşıya gelecek bu 6 ekip, 10'ar maç daha oynayacak. Play-Off'ta elde edilen puanlar, normal sezonda alınan puanlara eklenecek ve şampiyon bu şekilde belli olacak.
İKİNCİ HEYECAN
Galatasaray'ın başında bir kez play-off oynayıp şampiyon olan Fatih Terim, ikinci deneyimini Panathinaikos ile yaşayacak.