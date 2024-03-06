Arda için Milan ve Sociedad sırada!

Real Madrid'de Valencia maçında da forma şansı bulamayan Arda Güler için teknik direktör Carlo Ancelotti,açıklaması yapmıştı. İtalyan çalıştırıcının bu sözlerinin ardından 19 yaşındaki oyuncunun kiralık gönderilme ihtimali bir hayli arttı. İspanyol basını ise Arda'ya, La Liga'dan Real Sociedad'ın yanı sıra İtalya Serie A'dan Milan'ın talip olduğunu belirtti.