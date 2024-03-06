Beşiktaş istemedi UEFA görev verdi!

UEFA, A.Gücü-Ç. Rize maçında başkent ekibinin eski başkanı Faruk Koca tarafından tartaklanan ve Beşiktaş-G.Saray derbisinde yönetimiyle özellikle ev sahibi takımın tepkisini çeken hakem Halil Umut Meler'e, Avrupa Ligi'nde görev verdi.Yarın TSİ 23.00'te oynanacak maçta 37 yaşındaki hakemin yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Halil Umut Meler'in, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da görev alması bekleniyor.