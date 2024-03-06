Enrique Gastaldi: Mouctar Diakhaby futbola geri dönemeyebilir

Valencia'nın yıldızı Mouctar Diakhaby'nin Real Madrid maçında yaşadığı sakatlıkla ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Mouctar Diakhaby'nin doktoru Enrique Gastaldi, Valencia'nın yıldızının sakatlığına dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Desportivos Valencia'ya konuşan Gastaldi, "Diakhaby'nin sakatlığı korkutucu, bu bir futbolcunun dizinde yaşayabileceği en ciddi sakatlık. Bu çok nadir görülen bir sakatlık. Bir futbolcunun yaşayabileceği en ciddi diz sakatlığı. Muhtemelen dört ya da beş bağı yırtılmıştır. Bu korkunç bir sakatlık" dedi.

Mouctar Diakhaby'nin 1 yıla kadar sahalardan uzak kalabileceğini vurgulayan Enrique Gastaldi, "Bu tür yaralanmalarda bakmam gereken ilk şey hastanın yürüyebilmesi ve başka sorun olmamasıdır.... Ve 9 ya da 12 aydan daha az bir iş kaybından bahsetmiyoruz. Bu tür yaralanmalarda bir zaman sınırı koymak zorunda değilsiniz. Bir ya da iki ameliyat gerekebilir" ifadelerini kullandı.

SAHALARA DÖNEMEME İHTİMALİ VAR

Dünyaca ünlü tenisçi Carlos Alcaraz'ın kişisel doktoru Juan Jose Lopez Martinez, Mouctar Diakhaby'nin sahalara geri dönememe ihtimali olduğunu dile getirdi. Juan Jose Lopez Martinez sakatlıkla ilgili değerlendirmesinde, "Maalesef bu çok ciddi bir sakatlık ve bu nedenle tekrar futbol oynayamama gibi ciddi bir risk taşıyor, çünkü yenilenmeyen bir yapı olan kıkırdağa zarar verme eğilimindeler" diye konuştu.

27 yaşındaki savunmacı bu sezon 15 maça çıktı. Real Madrid maçında yaşadığı sakatlık sonrası ambulansla sahadan ayrılan Mouctar Diakhaby bu müsabakalarda 1 gol sevinci yaşadı. Mouctar Diakhaby'nin Valencia ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro. Olimpik Lyon altyapısında yetişen Mouctar Diakhaby, 2018-2019 sezonu başında 15 milyon euro karşılığında Valencia'ya imza attı.