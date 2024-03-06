Fernando Santos hedef tahtasında! Hasan Arat’tan deneyimli hocaya: Kupayı getir

ÜÇÜNCÜLÜK YARIŞI TALİ HEDEF

Beşiktaşlı kurmaylar, Süper Lig'de üçüncü sıra için Trabzonspor'la yarışılsa da ana hedef olarak Türkiye Kupası'nı görüyor. Yarı finalde, Fenerbahçe'yi eleyen Ankaragücü'ne rakip olan siyah-beyazlılar, kupayı müzelerine götürüp yeni sezon öncesi moral bulmayı ve Süper Kupa oynama hakkını kazanmayı planlıyor. Bu nedenle Fernando Santos'tan en büyük beklenti, Türkiye Kupası'nın kaldırılması.