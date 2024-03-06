İsmail Kartal, Union Saint Gilloise maçının 11’ini belirledi! Sürpriz tercihler…

Fenerbahçe, yarın Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Belçika ligi takımı bu sezon oldukça iyi bir performans sergilerken, özellikle topu kaptıklarında çok hızlı bir şekilde atak organizasyonları yapabiliyor. 25 yaş ortalamasına sahip U.S Gilloise takımı enerjik ve diri bir görüntü ortaya koyuyor.

HÜCUM ANINDA FARKLI PLANI VAR

68 puan ile Belçika Ligi'nde Anderlecht ve Club Brugge gibi önemli takımları geride bırakan U.S Gilloise, 3-5-2 taktiğini tercih ediyor. Hücum yaparken cesaretli bir sistem kullanan Belçika temsilcisi, geride sadece 3 futbolcusunu bırakıyor. Savunma boyutunda ise anında 5'li defans kurgusuna dönebilen U.S Gilloise, hızlı geçiş oyununda çok başarılı. Özellikle topu kaptıklarında, oyun akışkanlıkları çok yüksek ve bir anda rakip kale önünde pozisyon buluyorlar.

FORVETTE BİR DEV: NİLSSON

3-5-2 ile çift forvet oynayan Belçika takımının ileri ikilisinin birisi pivot santrfor. Gustaf Nilsson, 1.96 boyunda, sırtı dönük oynayabilen bir forvet oyuncusu. Diğer forvetleri Mohamed Amoura ise daha hareketli ve çabuk bir futbolcu. Hem pas oyununda hem de top sürerken oldukça seri. 1.70 boyunda. Bu sezon tam 22 gol, 6 asist kaydetti ve takımın en skorer ismi durumunda.

STOPERDE SORUNLARI BULUNUYOR

Bu sezon 38 maçta forma giyen stoper tandemlerinin en iyi ismi olan Kevin Mac Allister'ın sakatlığı bulunuyor... 26 yaşındaki oyuncunun yokluğu, U.S Gilloise takımı için dezavantaj oluşturacak. Geriden oyunu kurma ve başlatma noktasında bütün yük Arjantinli futbolcunun omuzlarındaydı.

İDEAL 11 İLE SAHADA OLACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, U.S Gilloise maçında rotasyon yapmayacak. İdeal 11'i ile sahada olmak isteyen sarı-lacivertlilerde Fred de forma bekleyen futbolcular arasında yer alıyor.

Ferdi Kadıoğlu, Livakovic, Tadic, Szymanski, Fred gibi isimlerin sahada olması beklenirken, Dzeko'nun yorgunluğuna göre sadece Michy Batshuayi kulübe yerine ilk 11'de başlayabilir.

Belçikalı golcünün performansının özellikle kendi ülkesinin takımına çok daha üst seviyede olacağını düşünen Kartal, yıldız oyuncusunu bu mücadelede kullanarak bu hırsından da yararlanmanın peşinde.