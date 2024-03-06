Kadın milli takım’ın rakipleri belli oldu

Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki (EURO 2025) rakipleri belli oldu. İsviçre'ninNisan ve temmuz aylarında oynanacak maçlarla takımlar lig etabını tamamlayacak. Lig etabının sonunda elde edilen sıralama ise bir sonraki Uluslar Ligi'nde takımların pozisyonunu belirleyecek.Geriye kalan 7 şampiyona bileti, ekim-kasım-aralık aylarında yapılacak iki turlu play-off maçları sonucunda sahiplerini bulacak.