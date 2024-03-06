Kadın milli takım’ın rakipleri belli oldu

Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki (EURO 2025) rakipleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine 3. torbadan giren milli takım, B1 Grubu'nda Azerbaycan, Macaristan ve İsviçre ile eşleşti.
Nisan ve temmuz aylarında oynanacak maçlarla takımlar lig etabını tamamlayacak. Lig etabının sonunda elde edilen sıralama ise bir sonraki Uluslar Ligi'nde takımların pozisyonunu belirleyecek. A Ligi'ndeki 16 takım, gruplarında ilk 2 sırayı almaya çalışacak. İlk 2 sırayı alan 8 ekip, ev sahibi İsviçre ile birlikte EURO 2025'te yer alacak.
Geriye kalan 7 şampiyona bileti, ekim-kasım-aralık aylarında yapılacak iki turlu play-off maçları sonucunda sahiplerini bulacak.