Okan Buruk başardı sıra İsmail Kartal’da

ayı fikstürüne dönüpbaktığımızdaG.Saray'ın ikiAvrupa sınavıvarken Samsun,Ankaragücü deplasmanları ve Beşiktaş derbisiyleson bulacak 5 maçlık seride puan kayb ıyapma ihtimali F.Bahçe'den fazlaydı. Kağıt üzerindeİsmail Kartal'ın takımının Antalya deplasmanızorluydu veKadıköy'de Alanya beraberliği hesapları bozdu veG.Saray, Beşiktaş'ı yendi.F.Bahçe'nin önünde milli araya kadar 2 Avrupasınavı ve 2 lig maçıvar. Kartal'ın yarın Belçika'daçıkartacağıkadro, ardından Pendikmaçı, Saint-Gilloiserövanşı ve 3 günsonrası Trabzon deplasmanında enerjisi yüksek birtakım için kadroyu nasıl kullanacağını göreceğiz.izlemeyenlere pozisyonu hatırlatayım…Manzano, +7 uzatma veriyor.Valencia lehine çaldığı penaltıiçin VAR'a çağrılıyor ve kararı düzeltippenaltıyı iptal ediyor. Bu aradayaşadığı zaman kaybını da düşünerekmaçı iki dakika daha uzatıyor. Büyükyanlışı ise son pozisyonda Real Madridadına aksiyon bitmemişken'Zaten fazla oynattım' kafasıyla sondüdüğü çalmış olması. Elbette İspanya'dakıyamet koptu.Manzano tecrübeli bir hakem. Bizdeya da başka bir ülkede fark etmez,ceza sahası çevresinde top, savunantarafa değmeden böyle son düdükçalan hakemler eleştirilir. Ama İspanyaama Türkiye, değişmeyen bir şeyvar: Maçın sonucu.Trabzonmaçıyla beraber kalesindegol görmedenyakaladığı galibiyet serisindekarşısındaki takımlar,Beşiktaş'ın durumunugereğinden fazlapozitif göstermiş olabilir.Bence de öyle oldu.Gedson'un hiç gereğiyokken gördüğü sarı kartla cezalıduruma düşmesi, Salih'in kupadaoynayıp pazar günü tribüne çıkmasısonrasında Santos'a çok derin birtaktik eleştirisi getirebilmek mümkündeğil.Döneminintek artısı, Necip'in kariyerininen iyi günlerini geçiriyor olması.Oyuna girdiğinde ıslıklanan birincisantrforunuzla gelecek sezonyola devam etmeyeceğiniz ortadaykenyenibir teknik direktör arayışınagireceğini hiçsanmıyorum.hakem getirelim' fikrine sahip olanlar, yıllardırbu hakemleri nereden bulabilecekleri konusunda birkaynak işaret etmiyor.Söz konusuligse 10 tane maç var. Bir derbi diğerlerinden daha fazla değerlideğil. Kimse size top class hakemini hafta sonu göndermez. Diyelimki iki taraf anlaştı, x yabancı hakem geldi, Süper Kupa'yıy önetti vebir tarafın aleyhine önemli hata yaptı. Mümkün mü? Mümkün! O zaman neolacağını şimdiden söyleyeyim;mı derler… İlla ki bir şey derler.Derbi sadece sahada oynanmıyor. Yıllardır başkanlar ve yöneticilerin söz düelloları, resmi sitelerden uzun ve sıkıcı yazılı metinler, sosyal medya ekiplerinin yaratıcılık bahanesine sığınıp sürekli karşı tarafa gönderme peşinde olduğu işler, gazeteci diyemeyeceğim ama gazeteci kılıklı bazı kişilerin sosyal medyada haber-yorum niyetine amigoluğa soyunması, yetmedi bir de her cephenin beslediği sosyal medya fenomenleri… Bu kadar fazla maçın bir galibi olmaz. Ancak bu işler, şöyle ya da böyle de çözülür diyemiyorum. Çünkü birbirleri hakkında bu kadar ağır ifadeler kullanan insanları yarın-öbür gün aynı fotoğraf karesinde kol kola gülerken çok gördük. İsimler değişiyor ama zihniyet baki kalıyor.Lig'de City'nin hükümdarlığısürecek mi? Klopp'un 'Son dansı'ndaLiverpool gülecek mi yoksayılların 'kaybedenler kulübü' Arsenal,şeytanın bacağını kıracak mı? Soruçok ama ilk yanıt, pazar günü Liverpool-City maçında yatıyor.Leverkusen'in 10 puanfarkı yakaladıktan sonra namağlupgittiği sezonda 'Bayern Münih'inserisine son veremez' diyen BayernMünihli sayısı da artık çok az.şampiyon belli ancak ikincilikiçin sezon başında hiç şans tanınmayanBrest ile Monaco yarışıyor.Liga'da Girona peri masalını biryere kadar yazdı. Ancak Barcelona veAtletico Madrid'in olmadığı bir yarıştaAncelotti yönetimindeki Real Madrid'igeçebilmek masaldan da öte.15 puan fark yapan İnter'eşampiyon, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nada yılın futbolcusu diyebiliriz.İki teknik adam ise adından çoksöz ettiriyor. Birincisi Bologna'ya ikisınıf birden atlatan Motta, diğeri deRoma'yı Mourinho sonrası ayağa kaldıranDaniele De Rossi.Madrid'in bugün hayatta olmayan eskibaşkanı Jesus Gil, 19 yılda 40 teknik adamla çalışmıştı.Oğlu babasından ne yapmaması gerektiğiniiyi öğrenmiş.İki Şampiyonlar Ligi finali kaybettiler.Sadece iki sezon şampiyon oldular. Böyle biristikrarı Türkiye'de bulabilmek mümkün değil.Anadolu takımlarında başkanlar yeni gelecekhocanın elinde sihirli değnek var sanıyor.Yerli teknik adamlar da bu trafikten memnun.Hiçbir meslekte daha dün 'başarısız olarak nitelendirilenbir kişi yarın başarılı olabilir' diye birişe başlatılmaz. Türk teknik adamların bazıları dasezonda bir iki kulüp gezip servetlerini büyütürkenbaşta Aykut Kocaman olmak üzere bazılarıda köşelerine çekilip kafalarını dinliyorlar.