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Giriş Tarihi: 6.3.2024

Okan Buruk başardı sıra İsmail Kartal’da

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
BÜLENT TİMURLENK BÜLENT TİMURLENK
Okan Buruk başardı sıra İsmail Kartal’da


G.Saray derbiyi kazandı, çok önemli bir virajdı. Bana göre %51 şampiyonluğa yaklaştı. F.Bahçe de kazanmaya devam ediyor. Kalan maçlara bakarsak düşüncen nedir?
Şubat ayı fikstürüne dönüp baktığımızda G.Saray'ın iki Avrupa sınavı varken Samsun, Ankaragücü deplasmanları ve Beşiktaş derbisiyle son bulacak 5 maçlık seride puan kayb ı yapma ihtimali F.Bahçe'den fazlaydı. Kağıt üzerinde İsmail Kartal'ın takımının Antalya deplasmanı zorluydu ve F.Bahçe camiasında beklenti, G.Saray'ın derbi dahil birden fazla maçta puan kaybı yapacağı yönündeydi. Kadıköy'de Alanya beraberliği hesapları bozdu ve G.Saray, Beşiktaş'ı yendi. Şimdi roller değişti. F.Bahçe'nin önünde milli araya kadar 2 Avrupa sınavı ve 2 lig maçı var. Kartal'ın yarın Belçika'da çıkartacağı kadro, ardından Pendik maçı, Saint-Gilloise rövanşı ve 3 gün sonrası Trabzon deplasmanında enerjisi yüksek bir takım için kadroyu nasıl kullanacağını göreceğiz. G.Saray ise bu dönemi Rize maçı ve Kasımpaşa deplasmanıyla İstanbul'da geçirecek.





ORTALIK AYAĞA KALKSA DA SONUÇ ASLA DEĞİŞMEZ

Türkiye'deki hakem hataları her hafta popüler bir şekilde devam ediyor. Ama Valencia- Real Madrid maçında da skandal bir hakem hatası oldu. Sizce bu hata Türkiye'de olsaydı neler yaşanırdı?
Önce izlemeyenlere pozisyonu hatırlatayım… Manzano, +7 uzatma veriyor. Valencia lehine çaldığı penaltı için VAR'a çağrılıyor ve kararı düzeltip penaltıyı iptal ediyor. Bu arada yaşadığı zaman kaybını da düşünerek maçı iki dakika daha uzatıyor. Büyük yanlışı ise son pozisyonda Real Madrid adına aksiyon bitmemişken 'Zaten fazla oynattım' kafasıyla son düdüğü çalmış olması. Elbette İspanya'da kıyamet koptu. Real Madrid ligde 7 puan farkla lider olmasaydı bu iş çok daha büyürdü. Manzano tecrübeli bir hakem. Bizde ya da başka bir ülkede fark etmez, ceza sahası çevresinde top, savunan tarafa değmeden böyle son düdük çalan hakemler eleştirilir. Ama İspanya ama Türkiye, değişmeyen bir şey var: Maçın sonucu.




BEŞİKTAŞ ARTIK YENİ HOCA ARAMAZ

Beşiktaş taraftarı o kadar hazırlık yapıp müthiş bir destek verse de yine hayal kırıklığına uğradı. Santos'a dair umutları sanki azalıyor gibi. Portekizli teknik adam önümüzdeki sezon takımın başında olmalı mı?
Santos'un Trabzon maçıyla beraber kalesinde gol görmeden yakaladığı galibiyet serisinde karşısındaki takımlar, Beşiktaş'ın durumunu gereğinden fazla pozitif göstermiş olabilir. Bence de öyle oldu. Gedson'un hiç gereği yokken gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesi, Salih'in kupada oynayıp pazar günü tribüne çıkması sonrasında Santos'a çok derin bir taktik eleştirisi getirebilmek mümkün değil. Rebic'i bir türlü kazanamadı, Cenk'ten vazgeçmiyor ve kupada bir önceki turu getiren Muleka'yı unuttu. Döneminin tek artısı, Necip'in kariyerinin en iyi günlerini geçiriyor olması. Beşiktaş, hocasının da onayıyla Musrati ve Muçi'nin bonservisine 22 milyon Euro ödedi. Oyuna girdiğinde ıslıklanan birinci santrforunuzla gelecek sezon yola devam etmeyeceğiniz ortadayken başkan Hasan Arat'ın yeni bir teknik direktör arayışına gireceğini hiç sanmıyorum.





MİLANO'DAN MANKEN Mİ GETİRECEKLER!

Fenerbahçe, Süper kupa finali için yabancı hakem istedi. Okan Buruk, "Türk hakemlerine güveniyoruz" dedi. Siyah ve beyaz kadar farklı açıklamalar. Hangi tarafı samimi buluyorsunuz?
'Yabancı hakem getirelim' fikrine sahip olanlar, yıllardır bu hakemleri nereden bulabilecekleri konusunda bir kaynak işaret etmiyor. İstanbul Moda Haftası'na Milano'dan manken getirmiyorsunuz beyler! Söz konusu ligse 10 tane maç var. Bir derbi diğerlerinden daha fazla değerli değil. Kimse size top class hakemini hafta sonu göndermez. Diyelim ki iki taraf anlaştı, x yabancı hakem geldi, Süper Kupa'yıy önetti ve bir tarafın aleyhine önemli hata yaptı. Mümkün mü? Mümkün! O zaman ne olacağını şimdiden söyleyeyim; 'Hakemin mahalleden Galatasaraylı, Fenerbahçeli komşusu var?' mı derler, 'Geçmiş tarihte şu maçı yönetmişti, bu takıma kafayı taktı' mı derler… İlla ki bir şey derler.

KOL KOLA GİRER GÜLERLER!

Sosyal medya paylaşımları kulüplerin resmi hesaplarından sürekli yapılıyor. Fakat son zamanlarda ölçü fazlasıyla kaçtı. Özellikle Galatasaray'ın son yaptığı, Kartal'ı sarı-lacivertli salıncakta gösteren paylaşım, siyah-beyazlı camia tarafından büyük tepki topladı. Bu tür paylaşımları normal buluyor musunuz yoksa sizce gerçekten abartıldı mı?
Derbi sadece sahada oynanmıyor. Yıllardır başkanlar ve yöneticilerin söz düelloları, resmi sitelerden uzun ve sıkıcı yazılı metinler, sosyal medya ekiplerinin yaratıcılık bahanesine sığınıp sürekli karşı tarafa gönderme peşinde olduğu işler, gazeteci diyemeyeceğim ama gazeteci kılıklı bazı kişilerin sosyal medyada haber-yorum niyetine amigoluğa soyunması, yetmedi bir de her cephenin beslediği sosyal medya fenomenleri… Bu kadar fazla maçın bir galibi olmaz. Ancak bu işler, şöyle ya da böyle de çözülür diyemiyorum. Çünkü birbirleri hakkında bu kadar ağır ifadeler kullanan insanları yarın-öbür gün aynı fotoğraf karesinde kol kola gülerken çok gördük. İsimler değişiyor ama zihniyet baki kalıyor.

ALMANYA'DA SERİ BOZULACAK

Sizinle Avrupa liglerine de şöyle bir bakalım. İtalya, İngiltere, İspanya ve Almanya'dan kısa kısa bize son durumu analiz eder misiniz?
Premier Lig'de City'nin hükümdarlığı sürecek mi? Klopp'un 'Son dansı'nda Liverpool gülecek mi yoksa yılların 'kaybedenler kulübü' Arsenal, şeytanın bacağını kıracak mı? Soru çok ama ilk yanıt, pazar günü Liverpool- City maçında yatıyor. Almanya'da Leverkusen'in 10 puan farkı yakaladıktan sonra namağlup gittiği sezonda 'Bayern Münih'in serisine son veremez' diyen Bayern Münihli sayısı da artık çok az. Fransa'da şampiyon belli ancak ikincilik için sezon başında hiç şans tanınmayan Brest ile Monaco yarışıyor. La Liga'da Girona peri masalını bir yere kadar yazdı. Ancak Barcelona ve Atletico Madrid'in olmadığı bir yarışta Ancelotti yönetimindeki Real Madrid'i geçebilmek masaldan da öte. İtalya'da 15 puan fark yapan İnter'e şampiyon, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'na da yılın futbolcusu diyebiliriz. İki teknik adam ise adından çok söz ettiriyor. Birincisi Bologna'ya iki sınıf birden atlatan Motta, diğeri de Roma'yı Mourinho sonrası ayağa kaldıran Daniele De Rossi.

HOCALAR TRAFİKTEN MEMNUN!

Avrupa'da en çok teknik direktör değiştiren ülke olduk. Bu sirkülasyon için ne düşünüyorsunuz?
Atletico Madrid'in bugün hayatta olmayan eski başkanı Jesus Gil, 19 yılda 40 teknik adamla çalışmıştı. Oğlu babasından ne yapmaması gerektiğini iyi öğrenmiş. 13 yıldır Simeone ile çalışıyor. İki Şampiyonlar Ligi finali kaybettiler. Sadece iki sezon şampiyon oldular. Böyle bir istikrarı Türkiye'de bulabilmek mümkün değil. F.Bahçe'de şampiyon yapamayan hoca gider. Beşiktaş bu sezon 5 hoca ile çalıştı. Anadolu takımlarında başkanlar yeni gelecek hocanın elinde sihirli değnek var sanıyor. Adamlar geldikleri şehirde ev bile tutmuyorlar. Yerli teknik adamlar da bu trafikten memnun. Hiçbir meslekte daha dün 'başarısız olarak nitelendirilen bir kişi yarın başarılı olabilir' diye bir işe başlatılmaz. Türk teknik adamların bazıları da sezonda bir iki kulüp gezip servetlerini büyütürken başta Aykut Kocaman olmak üzere bazıları da köşelerine çekilip kafalarını dinliyorlar.
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Okan Buruk başardı sıra İsmail Kartal’da
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