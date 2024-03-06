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Giriş Tarihi: 6.3.2024 16:32 Son Güncelleme: 6.3.2024 17:11

Rade Krunic için sürpriz gelişme! Brezilya ekibi...

Rade Krunic için sürpriz gelişme! Brezilya ekibi...

Serie A devi Milan'dan transfer edilen Rade Krunic, gösterdiği performansla Fenerbahçe taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı ve beklentilerin altında kaldı. Boşnak yıldız için sürpriz bir talibin çıktığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Milan'dan kiraladığı ve beklentilerin altında kalan Boşnak yıldız Rade Krunic'e sürpriz talip çıktı.

BREZİLYA EKİBİ TALİP OLDU

Brezilya'da yer alan haberlere göre; transfer süresinin bitmesine saatler kala Flamengo temsilcileri, 30 yaşındaki Boşnak oyuncunun menajeriyle irtibata geçti.

Şu ana kadar gösterdiği performansla taraftarları hayal kırıklığına uğratan 30 yaşındaki tecrübeli yıldız, Milan'dan 3.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Brezilya'da transfer dönemi 7 Mart Perşembe günü sona eriyor. FIFA kuralları gereği ise bu transfer için herhangi engel yok.

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Rade Krunic için sürpriz gelişme! Brezilya ekibi...
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