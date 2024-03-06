Rade Krunic için sürpriz gelişme! Brezilya ekibi...

Şu ana kadar gösterdiği performansla taraftarları hayal kırıklığına uğratan 30 yaşındaki tecrübeli yıldız, Milan'dan 3.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Brezilya'da transfer dönemi 7 Mart Perşembe günü sona eriyor. FIFA kuralları gereği ise bu transfer için herhangi engel yok.