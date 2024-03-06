Sol ayak gergin, kırmızı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de hayata geçirilen VAR kayıtlarının açıklanması uygulamasını üçüncü kez gerçekleştirdi.
28. haftanın en çok tartışılan mücadelesi olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde siyah-beyazlı futbolcu Omar Colley'e, 88. dakikada Barış Alper'e yaptığı müdahale sebebiyle sarı kart verilmiş, VAR incelemesi sonrası kartın rengi kırmızıya dönmüştü. İşte TFF'nin YouTube hesabından paylaşılan, orta hakem Halil Umut Meler ve VAR'ın başındaki Koray Gençerler'in konuşmalarının yer aldığı
VAR kayıtları…
'BİR AÇI DAHA VER BANA'
VAR:
Umut beni duyuyor musun Koray ben?
ORTA HAKEM:
Evet dinliyorum.
VAR:
Potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum.
ORTA HAKEM:
Tamam.
VAR:
Önce temas noktasından başlıyorum Umut.
ORTA HAKEM:
Evet gördüm. Sol ayak değil mi? Sol ayak geliyor.
VAR:
Evet. Ayak gergin, ayak tabanıyla bir müdahalesi var.
ORTA HAKEM:
Sol ayak gergin, gördüm. Normal hızla da oynat.
VAR:
Evet, normal hızla da oynatacağım.
ORTA HAKEM
: Bir dakika yavaş yavaş. Bir açı daha ver bana. Reverseden bir açı daha ver bana.
VAR:
Veriyorum.
ORTA HAKEM:
Evet sol ayak gergin. 6 numarayı ciddi faullü oyundan dolayı sarı kartını iptal edip kırmızı kartla oyun alanının dışına alıyorum, ihraç ediyorum.
ÇELME TAKMIYOR, TEKME ATIYOR!
VAR:
Murat ne gösterdin?
ORTA HAKEM:
Sarı kart gösterdim.
VAR
: Murat, potansiyel kırmızı kart için sana inceleme öneriyorum.
ORTA HAKEM:
Geliyorum hocam. Potansiyel kırmızı kart için inceleyeceğim.
VAR:
Bak sana temas noktasını gösteriyorum tamam mı, bak oyuncu çelme takmıyor, tekme atıyor. Sana izletiyorum şimdi.
ORTA HAKEM:
Tamam, topla oynama niyeti yok. Haa direkt tekme attığını gördüm hocam. Topla oynama niyeti yok. Ciddi faullü oyundan dolayı sarı kartını iptal ediyorum. Kırmızı kartla 26 numarayı ihraç ediyorum.
VAR:
Doğrudur Murat.
BEŞİKTAŞ'IN TALEBİ KARŞILIK BULMADI
Beşiktaş dün bir bildiri yayınlayarak, TFF'den talepte bulundu. Beşiktaş-G.Saray maçında Cenk ile Köhn arasında yaşanan pozisyonun tartışmalara konu olduğu belirtilirken, "İlgili pozisyonla ilgili VAR konuşmalarının yayınlanmasını talep ediyoruz" denildi. Ancak TFF, uygulamayı değiştirmedi ve sadece hakemin monitörde izlediği pozisyonların kayıtlarını yayınladı.