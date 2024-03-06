Sol ayak gergin, kırmızı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de hayata geçirilen28. haftanın en çok tartışılan mücadelesi olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde siyah-beyazlı futbolcu Omar Colley'e, 88. dakikada Barış Alper'e yaptığı müdahale sebebiyle sarı kart verilmiş, VAR incelemesi sonrası kartın rengi kırmızıya dönmüştü. İşte TFF'nin YouTube hesabından paylaşılan,VAR kayıtları…Umut beni duyuyor musun Koray ben?Evet dinliyorum.Potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum.Tamam.Önce temas noktasından başlıyorum Umut.Evet gördüm. Sol ayak değil mi? Sol ayak geliyor.Evet. Ayak gergin, ayak tabanıyla bir müdahalesi var.Sol ayak gergin, gördüm. Normal hızla da oynat.Evet, normal hızla da oynatacağım.: Bir dakika yavaş yavaş. Bir açı daha ver bana. Reverseden bir açı daha ver bana.Veriyorum.Evet sol ayak gergin. 6 numarayı ciddi faullü oyundan dolayı sarı kartını iptal edip kırmızı kartla oyun alanının dışına alıyorum, ihraç ediyorum.Murat ne gösterdin?Sarı kart gösterdim.: Murat, potansiyel kırmızı kart için sana inceleme öneriyorum.Geliyorum hocam. Potansiyel kırmızı kart için inceleyeceğim.Bak sana temas noktasını gösteriyorum tamam mı, bak oyuncu çelme takmıyor, tekme atıyor. Sana izletiyorum şimdi.Tamam, topla oynama niyeti yok. Haa direkt tekme attığını gördüm hocam. Topla oynama niyeti yok. Ciddi faullü oyundan dolayı sarı kartını iptal ediyorum. Kırmızı kartla 26 numarayı ihraç ediyorum.Doğrudur Murat.Beşiktaş dün bir bildiri yayınlayarak, TFF'den talepte bulundu. Beşiktaş-G.Saray maçında Cenk ile Köhn arasında yaşanan pozisyonun tartışmalara konu olduğu belirtilirken, "İlgili pozisyonla ilgili VAR konuşmalarının yayınlanmasını talep ediyoruz" denildi. Ancak TFF, uygulamayı değiştirmedi ve sadece hakemin monitörde izlediği pozisyonların kayıtlarını yayınladı.