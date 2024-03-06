SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus, dünya rekoruna 1 maç uzakta

Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe'nin bir önceki teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal, ilk maçta Al-Ittihad'ı 2-0 mağlup ederken rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal, resmi maçlardaki galibiyet serisini 26'ye yükseltirken; hazırlık maçlarında Inter Miami ve Al-Nassr'la da karşılaşan Al-Hilal, bu galibiyetlerle çılgın rekora bir adım daha yaklaştı.

Kadrosunda milli takımda ağır sakatlık Neymar'ı da bulunduran Al-Hilal, üst üste 26 maç kazanarak The New Saints'in rekoruna yaklaştı. Jesus'un ekibi, 8 Mart Cumartesi günü oynanacak Al-Riyadh maçında rakibini yenmesi durumunda dünyada en uzun galibiyet serisine sahip takım rekoruna ortak olacak.

AJAX'IN TARİHİ REKORU 2017'DE KIRILDI

2017 yılına dek dünyadaki en uzun galibiyet serisine sahip takım 2017Ajax'tı. 1971-72 yılları arasında 26 maçlık galibiyet serisi yakalayan Hollanda ekibinin rekoru 2017'de The New Saints takımı tarafından kırıldı. En uzun galibiyet serisine sahip takımlar sıralaması şöyle:

The New Saints - 27 maç

Al-Hilal - 26 maç

Ajax - 26 maç (1972)

Ajax - 25 maç (1995)

Coritiba - 24 maç

Bayern Münih - 23 maç

Real Madrid - 22 maç

Manchester City - 21 maç