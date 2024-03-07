Erling Haaland'dan şaşırtan Real Madrid cevabı! "Asla bilemeyiz..."

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'nin yıldız futbolcusu Erling Haaland, Real Madrid ile anılmasına dair soruya cevap verdi.

Norveçli santrfor hakkında çıkan transfer haberlerinin hatırlatılmasının ardından, "Manchester City'de gerçekten çok mutluyum. Şimdi bir şey söylesem, yarın manşetlerde olacak. Yarının ne getireceğini asla bilemeyiz ama ben mutluyum. Bunu yazın bence" ifadelerini kullandı.

Erling Haaland bu sezon Manchester City formasını 31 resmi maçta terletti. Tecrübeli santrfor bu müsabakalarda 28 gol sevinci yaşadı. Erling Haaland aynı dönemde 6 asist üretti.