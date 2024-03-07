TFF Fair Play ödüllerinde şubat ayının kazananları belli oldu

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ali Erten başkanlığında; Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Banu Yelkovan, Attila Gökçe, Ömer Üründül, Berrin Altınöz ve Metin Tekin'den oluşan TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, şubat ayı değerlendirmelerini yaptı.

Kurul üyelerinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda "En Centilmen Futbolcu" ve "En Centilmen Teknik Direktör" kategorilerinde ödüle layık görülen isimler ve gerekçeleri şu şekilde belirtildi:

En Centilmen Futbolcu: Olimpiu Morutan (MKE Ankaragücü)

Gerekçe: 18 Şubat 2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Galatasaray maçının oyunun durduğu bir anında sarı-lacivertli tribünlerden rakibine fırlatılan su şişesini kendi sakatlanma riskini göze alarak anlık bir kararla engelleyen ve Galatasaraylı meslektaşı Berkan Kutlu'yu olası bir sakatlıktan kurtaran MKE Ankaragücü futbolcusu Olimpiu Morutan, Fair Play değerleri ile örtüşen bu örnek davranışı ile Şubat 2024 ayının en centilmen futbolcusu ödülüne layık görülmüştür.