Trabzonspor’da Rafa Mir ısrarı! Bir kez daha harekete geçildi...

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine tanıdık bir isim geldi. İtalyan basını, bordo-mavililerin Sevilla'nın İspanyol golcüsü Rafa Mir için yeniden harekete geçtiğini yazdı.

Fırtına, Sevilla'yla ilk teması devre arasında kurmuştu. Trabzonspor, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak için masaya oturmuş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Kiralık olan Onuachu'nun durumunun henüz netleşmemesi üzerine bordo mavililer, Mir için bir kez daha kollarını sıvadı.