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Giriş Tarihi: 7.3.2024 10:29

Trabzonspor'da Rafa Mir ısrarı! Bir kez daha harekete geçildi...

Trabzonspor’da Rafa Mir ısrarı! Bir kez daha harekete geçildi...

Trabzonspor, İspanyol forvet Rafa Mir'i devre arasında kiralamak istemiş ama anlaşma sağlanamamıştı. 26 yaşındaki forvet için bordo-mavili ekip yeniden harekete geçiyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine tanıdık bir isim geldi. İtalyan basını, bordo-mavililerin Sevilla'nın İspanyol golcüsü Rafa Mir için yeniden harekete geçtiğini yazdı.

Fırtına, Sevilla'yla ilk teması devre arasında kurmuştu. Trabzonspor, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak için masaya oturmuş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Kiralık olan Onuachu'nun durumunun henüz netleşmemesi üzerine bordo mavililer, Mir için bir kez daha kollarını sıvadı.

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Trabzonspor'da Rafa Mir ısrarı! Bir kez daha harekete geçildi...
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