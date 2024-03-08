Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, SABAH Spor’a konuştu! “Kızlar güreşçi olmak istiyor”

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde SABAH Spor'un sorularını yanıtladı:

Eylül 2023'te Dünya Şampiyonu olan, Dünya Güreş Birliği tarafından 2023 yılının en iyi çıkış yapan kadın güreşçisi seçilen Buse Tosun Çavuşoğlu, çok değil 22 gün önce 68 kiloda Avrupa'nın en büyüğü oldu. 28 yaşındaki sporcu, erkek egemen dünyada kadın olmayı ve hedeflerini anlattı:

Paris'te kadınlar tarihinin ilk altını gelir mi?

2023 yılı benim yılım oldu. 2024 yılına da güzel bir başlangıç yaptım. Olimpiyat hazırlıklarımız yoğun tempoda devam ediyor. Olimpiyat Şampiyonu olmanın hayalini güreşe başladığım ilk günden bu yana kuruyorum. Bu hayali gerçekleştirmek ve tarih yazmak için Paris'te olacağım.

Güreşçi olmak için minderin başına gittiğin ilk günden bu güne yaşadıklarını özetler misin?

Güreşe beden eğitimi öğretmenimin yönlendirmesi ile başladım. Çok zor zamanlardan geçtim ama mücadele etmek ve savaşmak ruhumda var. Geriye dönüp baktığımda da 'İyi ki' diyorum.