Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, SABAH Spor’a konuştu! “Kızlar güreşçi olmak istiyor”

BİR KIZ ÇOCUĞUNA ULAŞIRSAM BAŞARIM DAHA DA KIYMETLENİR



Alınan madalyalar kişisel çalışmanın karşılığı kadar bu ülkedeki kız çocuklarına yol açmak için de hiç şüphesiz büyük önem taşıyor. Onlar hatta onların aileleri için nasıl bir mesaj verirsin?

Madalyalarımı kıymetli yapan şey, benim içim tam olarak buydu aslında. Örnek alınacak bir sporcu olmak ve arkasında o yoldan gelen birçok kız çocuğunun hayallerini süslemek benim için en değerli ve en anlamlı olay. Yıllardır verdiğim mücadelenin asıl nedenlerinden birincisi..!



EN BÜYÜK ŞANSIM EŞİM VE AİLEM



Eski bir güreşçi olan Serkan Çavuşoğlu ile evlisin? Evlilik ve spor bir arada nasıl gidiyor?

Başarımın temelinde eşim ve ailem var. Sakatlandığımda, düştüğümde, kalktığımda, yorulduğumda her anımda bana yol gösterdiler ve güçlü olmamı sağladılar. Her zaman bana inandılar, gerçekten kendimi şanslı hissediyorum.

'Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır' sözünü 'Her başarılı insanın ardında iyi bir eş vardır' diye değiştirebilir miyiz?

Kesinlikle katılıyorum, her başarının arkasında eşlerin imzası vardır.



UMARIM EV İŞLERİ BANA KALMAZ!



Madalya kazanmışsın, dünya şampiyonu olmuşsun, ertesi gün eve gidip yemek pişirme ya da perdelerin yıkanması gerek gibi bir koşuşturmaca içinde buluyor musun kendini?

Bu konuda çok şanslıyım, eve gelmeden eşim beni çok iyi tanıdığı için hiçbir sorun bırakmıyor. Her şeyi halletmiş oluyor. Sporu bıraktıktan sonra da umarım böyle devam eder (gülüyor) ev işleri bana kalmaz.



PARAYI ÇANTAYA HARCIYORUM



Buse spor dışında neler yapar? Kendine nasıl vakit ayırır? En güzel yaptığı yemek nedir? Parasını neye harcar? Ayakkabı, çanta... Modayı takip eder mi?

İnanın bu süreçte yaptığımız sadece antrenman. Başka bir program yapma şansımız olmuyor. Sabah antrenman, akşam antrenman. Tatil yapma fırsatımız dahi yok. Her zaman çalışmak zorundayız. Olimpiyatlar için bunu yapma mız gerekiyor. Genel olarak mutfakta yetenekliyim diyebilirim. Çanta ve ayakkabıya para harcamayı seven birisiyim. Modayı takip etmeyi seviyorum.