Okan Buruk'tan galibiyet sözleri! "İlk yarıda skor olarak..."

"TORREIRA ÖNEMLİ VE DEĞERLİ BİR GOL ATTI"

Lucas Torreira'nın Galatasaray kariyerinde ilk golünü atması hakkında konuşan Buruk, "Torreira önemli bir karakter. Herkes tarafından sevilen biri. Oyunculuğu ve insanlığı çok kaliteli. Çok da eğlenceli bir kişilik. Biliyorsunuz zaman zaman kendisiyle de dalga geçiyordu. Bu anlamda takım arkadaşları da onunla dalga geçiyordu. Bugün ilk golünü attı. Önemli ve değerli de bir gol attı. İkinci gol maçın kırılma anlarından biriydi. Biz onun hücuma destek vermesini istiyoruz. Bugün onun için önemli bir gün oldu. Icardi'nin saçlarını sabah yaptığımız antrenmanda gördüm. Dünya kadınlar günü ve buna özel bir saç rengi önemli bir mesajdı. Bundan sonra aynı şekilde devam eder mi bilmiyorum. O da önemli bir gol attı. Penaltıyı Kerem Demirbay'a bıraktı. Üçüncü golünü atsın diye. Bu da önemli bir jestti. Takım arkadaşını düşünmesi günün değerli anlarından biri Galatasaray için" diye konuştu.

"KEREM BU FORMAYI KENDİ ALDI"

Kerem Demirbay'ın oyunun iki yönünü de iyi oynadığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri sezon başını birçok oyuncum geçirmedi. Bir adaptasyon sorunu, fiziksel olarak kendilerini bulma sorunu her zaman oluyor. Bazen de mental olarak bir alışma süreci var. Bu kadar önemli bir taraftarın önünde oynamak çok kolay bir şey değil. Dış saha maçlarında daha iyi performans veren, iç saha maçlarında aynı performansı veremeyen oyuncularım var. Bu baskı tabii ki olacak. Bu hepimizi dinamik tutuyor. Bunu yaşamak da bizi daha güçlü kılıyor. Kerem hem toplu hem de topsuz oyunda önemli işler yapıyor. O sertliği gösteriyor. Bizim yaptığımız hücum presine katılıyor. Sadece oyun kurmada değil. Oyunun iki yönünü de çok doğru oynuyor. Bu formayı da kendi aldı. Ben birçok oyuncuma forma şansı veriyorum. Bazısı devam ediyor, bazısı edemiyor. Kerem formayı aldı ve yukarılara doğru götürdü. Bu da bütün oyuncular için iyi bir örnek. Sol bek mevkisinde çok oyuncu değişti. Onun yanında stoper oyuncularım belli. Onlar da sakatlığa, forma ve maça göre değişti. Sağ bekte de Boey sonrası Barış ve Kaan oynuyor. Orada değişiklikler oluyor. Bugün Berkan stoper oynadı. Bu maçlarda sıkıntı yaşadığımız bölgelerde bunu oynuyoruz. Oyuncularıma da güvendiğim için oynatıyorum. Berkan'a maç öncesi çok güveniyordum. O yüzden oynattım. Barış'ı yine sağ bek ve sol bek olarak kullandık. Oyuncularımızın da istekli olması, takıma katkı için nerede olursa olsun oynamaları çok değerli bir şey" ifadelerini kullandı.