Okan Buruk'tan galibiyet sözleri! "İlk yarıda skor olarak..."

Galatasaray, Süper Lig'in 29'uncu haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
Sözlerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili yorumlar ile başlayan Okan Buruk, "Maça iyi başladık. Golle başladık. Daha sonra ikinci gol ve rakibimizin 2-1'i bulması. Ama çok çabuk cevap verdik, 3-1 ve 4-1. İlk yarıda skor olarak maçın bittiğini söyleyebilirim. İkinci yarıda da aynı isteğimizi devam ettirdik. Rakibimiz maçın başından sonuna kadar oynamaya çalıştı. Oyun içerisinde kalmaya çalıştılar. Rizespor'un da bu ligin önemli ve değerli takımlardan biri olduğunu söylemeliyim. İlhan hocanın da öyle... Maçın sonunu da önemli bir skorla bitirdik. En değerlisi bizim için 3 puanla ayrılmaktı. Kendi taraftarımızın önünde onlarla birlikte coşkumuzu sahaya yansıttık. Bugün savunmada eksiklerimiz vardı. Stoper bölgesindeki eksiklerimizden kaynaklı bugün Berkan ile başladık. Kaan'ı sağ bekte devam ettirdim. Özellikle geçen haftanın devamını istedim. Barış'ın öndeki performansı zaten çok güçlüydü son haftalarda. Burada da Nelsson - Berkan merkeziyle başladık. Berkan'da maç içerisinde fiziksel, güç ve tempo olarak çok önemli bir katkı verdi. Oyun kurma anlamında da bizi çok rahatlattı. İyi bir ayakla ve orta saha oyuncusuyla oynamak bizi çok rahatlattı. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Hedefimiz bu maçlara galibiyet ile devam etmek. 9 maçımız kaldı. 9 maçı da en güçlü şekilde oynayıp şampiyon olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
"KAAN DEVAM EDEMEYECEK ŞEKİLDE MAÇI BIRAKTI"
Kaan Ayhan'ın sakatlığı hakkında yorumlarda bulunan Buruk, "Şu an hastaneye gitti. Kontrolleri devam ediyor. İnşalah önemli bir şeyi yoktur. Devam edemeyecek şekilde maçı bıraktı. O yüzden ümidimiz çok önemli bir şey olmaması" yorumlarında bulundu.
"DAHA ZOR OLANLARI YAPTIK, DAHA KOLAY OLANLARI YAPAMADIK"
Zor olanı yapıp, kolayı yapamadıklarını belirten Okan Buruk, "Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışından mesafe tanımadan vuruşları var. Oraya daha çok girdiği zaman, daha çok buluşuyor tabii. Bugün daha çok oralara girdi. Köhn'ü özellikle kornerlerden dönen toplar için oraya koyduk. Çünkü dönen toplarda şutu olan bir oyuncu. Genel olarak daha zor olanları yaptık, daha kolay olanları yapamadık. Belki çok daha rahat pozisyonlarda daha fazla üretebilirdik. Bunları da yakaladık ama son pasları veremedik" şeklinde konuştu.
"TORREIRA ÖNEMLİ VE DEĞERLİ BİR GOL ATTI"
Lucas Torreira'nın Galatasaray kariyerinde ilk golünü atması hakkında konuşan Buruk, "Torreira önemli bir karakter. Herkes tarafından sevilen biri. Oyunculuğu ve insanlığı çok kaliteli. Çok da eğlenceli bir kişilik. Biliyorsunuz zaman zaman kendisiyle de dalga geçiyordu. Bu anlamda takım arkadaşları da onunla dalga geçiyordu. Bugün ilk golünü attı. Önemli ve değerli de bir gol attı. İkinci gol maçın kırılma anlarından biriydi. Biz onun hücuma destek vermesini istiyoruz. Bugün onun için önemli bir gün oldu. Icardi'nin saçlarını sabah yaptığımız antrenmanda gördüm. Dünya kadınlar günü ve buna özel bir saç rengi önemli bir mesajdı. Bundan sonra aynı şekilde devam eder mi bilmiyorum. O da önemli bir gol attı. Penaltıyı Kerem Demirbay'a bıraktı. Üçüncü golünü atsın diye. Bu da önemli bir jestti. Takım arkadaşını düşünmesi günün değerli anlarından biri Galatasaray için" diye konuştu.
"KEREM BU FORMAYI KENDİ ALDI"
Kerem Demirbay'ın oyunun iki yönünü de iyi oynadığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri sezon başını birçok oyuncum geçirmedi. Bir adaptasyon sorunu, fiziksel olarak kendilerini bulma sorunu her zaman oluyor. Bazen de mental olarak bir alışma süreci var. Bu kadar önemli bir taraftarın önünde oynamak çok kolay bir şey değil. Dış saha maçlarında daha iyi performans veren, iç saha maçlarında aynı performansı veremeyen oyuncularım var. Bu baskı tabii ki olacak. Bu hepimizi dinamik tutuyor. Bunu yaşamak da bizi daha güçlü kılıyor. Kerem hem toplu hem de topsuz oyunda önemli işler yapıyor. O sertliği gösteriyor. Bizim yaptığımız hücum presine katılıyor. Sadece oyun kurmada değil. Oyunun iki yönünü de çok doğru oynuyor. Bu formayı da kendi aldı. Ben birçok oyuncuma forma şansı veriyorum. Bazısı devam ediyor, bazısı edemiyor. Kerem formayı aldı ve yukarılara doğru götürdü. Bu da bütün oyuncular için iyi bir örnek. Sol bek mevkisinde çok oyuncu değişti. Onun yanında stoper oyuncularım belli. Onlar da sakatlığa, forma ve maça göre değişti. Sağ bekte de Boey sonrası Barış ve Kaan oynuyor. Orada değişiklikler oluyor. Bugün Berkan stoper oynadı. Bu maçlarda sıkıntı yaşadığımız bölgelerde bunu oynuyoruz. Oyuncularıma da güvendiğim için oynatıyorum. Berkan'a maç öncesi çok güveniyordum. O yüzden oynattım. Barış'ı yine sağ bek ve sol bek olarak kullandık. Oyuncularımızın da istekli olması, takıma katkı için nerede olursa olsun oynamaları çok değerli bir şey" ifadelerini kullandı.
"FEDERASYON NE KARAR VERİRSE ONU YAPACAĞIZ"
Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa Finali ile alakalı yorumlarda bulunan Buruk, "Biz tabii ki federasyon ne karar verirse onu yapacağız. Haftalık tek maçlara düştük. Federasyonun vereceği karar neyse biz de çıkıp oynayacağız. Onun dışında başka yorumumuz yok" dedi.
"HEDEFİMİZ TEKRAR ŞAMPİYON OLABİLMEK VE TARAFTARIMIZI SEVİNDİREBİLMEK"
Ligde 24'üncü şampiyonluğu almak istediklerini söyleyen Okan Buruk, "Galatasaray'ın hedefi her sene şampiyon olmak. Bu seneye başlarken hedefimiz buydu. Şu anda da bu. Önemli bir yarışın içerisindeyiz. 24'üncü şampiyonluk çok önemli. Türkiye'nin en çok şampiyon olan, en çok yıldıza sahip olan, en çok kupa kazanan ve Avrupa'da kupa kazanan takımıyız. Yani birçok şeyin ilki Galatasaray'da. Hedefimiz tekrar şampiyon olabilmek ve taraftarımızı sevindirebilmek. Daha sonra 5'inci yıldız olacak. Önemli olan 9 maçı çok iyi geçip, 24'üncü şampiyonluğa ulaşmak" diye konuştu.
"DERRICK HÜCUMA ETKİLİ BİR ŞEKİLDE KATILAN BİR OYUNCU"
Derrick Köhn ile Sacha Boey'in farklı tarzlarda oyuncular olduğunu söyleyen Buruk, "Derrick hücumda bindirmeleri, ortaları ve şutları bu anlamda Sacha Boey'un çok önünde olduğunu söyleyebiliriz. Boey'in hücuma etkili giden ama son paslarda aynı başarıyı gösteremeyen oyuncu olarak görüyorduk. Boey'in rakiplerine karşı fiziksel üstünlüğümüzü kurmada önemli rolü oluyordu. Sacha Boey'in hücum yönünü geliştirmeye çalışıyorduk. Derrick hücum beki. Daha çok rakip kaleye şut atan, orta yapan ve hücuma etkili bir şekilde katılan bir oyuncu. Almadan önce hücum performansı çok öndeydi ama savunma performansı olarak da iyi işler yaptığını söyleyebilirim" yorumunu yaptı.
"HAKIM ZIYECH'İN DÖNMESİ DE BİZİM İÇİN DEĞERLİ"
Taraftarların takımı çok iyi desteklediğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Kalan bütün maçlarımızda bunu yapmamız gerekiyor. Oyuncular bazen hata yapacaklar. Burada oyuncuları desteklemek gerekiyor. Takımı muhteşem bir şekilde destekliyorlar. Zaha da Tete de oyuna girince etkili bir şekilde takıma yardımcı oldular. Bundan sonraki haftalar da daha da çok öz güvenleri artacak. Hakim Ziyech'in dönmesi de bizim için değerli. Oyuncuların da performansı arttıkça çatlak seslerin biteceğini düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.