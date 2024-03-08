PFDK’dan tarihi ceza Caner’e 6 maç men!

PFDK dün yaptığı toplantıda kulüplere ağır cezalar kesti. Beşiktaş- Galatasaray derbisinde taraftar ve saha olayları nedeniyle siyah-beyazlı tribünlerin toplam 10 bloğu kapatıldı.
Kulübe 624 TL ceza gelirken, Başkan Hasan Arat'a da 400 bin TL fatura kesildi. Karşılaşmada kırmızı kart gören Colley 1 maç ceza aldı.
G.Saray'a ise 320 bin TL fatura çıktı. Disiplin Kurulu, Trendyol 1. Lig'de Bodrumspor ile Eyüpspor arasında oynanan ve olaylı geçen maçta kırmızı kart gören Caner Erkin'e tarihi ceza kesti.
35 yaşındaki oyuncuya, hakeme ve maçın temsilcisine yönelik hakareti nedeniyle 6 maç ceza çıktı. Bodrum'a 2 maç saha kapatma geldi.
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan
ve Bodrumspor'un hocası İsmet Taşdemir
1 karşılaşman men edildi. Ç.Rize-Kayseri maçında kırmızı kart gören teknik direktör Burak Yılmaz
1, Karagümrüklü oyuncu Ceccherini
3, Samsunlu Mouandilmadji
ise 2 maç ceza aldı. Fenerbahçe kulübü de Hatay mücadelesinde merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları nedeniyle 397 bin TL
cezaya çarptırıldı.