PFDK’dan tarihi ceza Caner’e 6 maç men!

PFDK dün yaptığı toplantıda kulüplere ağır cezalar kesti. Beşiktaş- Galatasaray derbisinde taraftar ve saha olayları nedeniyle siyah-beyazlı tribünlerinKulübe 624 TL ceza gelirken, Başkan Hasan Arat'a da 400 bin TL fatura kesildi. KarşılaşmadaG.Saray'a ise 320 bin TL fatura çıktı. Disiplin Kurulu, Trendyol 1. Lig'de35 yaşındaki oyuncuya, hakeme ve maçın temsilcisine yönelik hakareti nedeniyle 6 maç ceza çıktı.Eyüpspor Teknik Direktörüve Bodrumspor'un hocası1 karşılaşman men edildi. Ç.Rize-Kayseri maçında kırmızı kart gören teknik direktör1, Karagümrüklü oyuncu3, Samsunluise 2 maç ceza aldı. Fenerbahçe kulübü de Hatay mücadelesinde merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları nedeniylecezaya çarptırıldı.