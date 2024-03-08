SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’ın planı sonuna kadar baskı

Süper Lig'de puan farkı ile liderlik koltuğunda oturan G.Saray, bugün 29. haftanın açılışında Rizespor'u konuk ediyor. 9 haftadır kazanan sarı-kırmızılı takımda tek hedef, galibiyet serisini 10 maça çıkarmak ve takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e yükseltmek...
Galatasaray bu sezon evindeki 14 lig maçını da kazandı. Sarı-kırmızılı takım sırasıyla Trabzon, Samsun, Ankaragücü, Beşiktaş, Kasımpaşa, Alanya, Adana Demir, Karagümrük, Konya, Kayseri, İstanbul, Gaziantep FK, Başakşehir ve Antalya'yı Aslantepe'den eli boş gönderdi.
SAVUNMA ALARMI
Tedavisi devam eden yeni transfer Serge Aurier'in yanı sıra sakatlığı nükseden Abdülkerim ve kadro dışı bırakılan Oliveira Çaykur Rizespor'a karşı yok. Davinson Sanchez'in oynaması da çok zor. Dün de takımla idmana çıkmayan Kolombiyalı stoper yetişmezse, yerine Berkan Kutlu görev yapacak.
İyileşen Zaha ve Ziyech ise yedek kulübesinde oturacak. Şampiyonluğa konsantre olan sarı-kırmızılı takımı Aslantepe'de 40 binden fazla taraftarı destekleyecek. Teknik heyet, maça baskılı başlayıp erken gol ile rahatlamanın planlarını yaparken alınacak galibiyet ile birlikte F.Bahçe'nin daha da baskı altına alınması hesaplanıyor.
LUCE'YI YAKALAYACAK
Okan Buruk, Rize maçında kazanıp Mircea Lucescu'nun rekorunu da egale etmenin peşinde. 50 yaşındaki çalıştırıcı, ligde geçen sezon son 3, bu sezon da 14 iç saha karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak 17 maçlık seri yakaladı. Buruk, bugün 3 puanı alırsa G.Saray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada üst üste 18 maç kazanan Rumen hocanın rekorunu egale edecek.