SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’ın planı sonuna kadar baskı

SAVUNMA ALARMI

Tedavisi devam eden yeni transfer Serge Aurier'in yanı sıra sakatlığı nükseden Abdülkerim ve kadro dışı bırakılan Oliveira Çaykur Rizespor'a karşı yok. Davinson Sanchez'in oynaması da çok zor. Dün de takımla idmana çıkmayan Kolombiyalı stoper yetişmezse, yerine Berkan Kutlu görev yapacak.

İyileşen Zaha ve Ziyech ise yedek kulübesinde oturacak. Şampiyonluğa konsantre olan sarı-kırmızılı takımı Aslantepe'de 40 binden fazla taraftarı destekleyecek. Teknik heyet, maça baskılı başlayıp erken gol ile rahatlamanın planlarını yaparken alınacak galibiyet ile birlikte F.Bahçe'nin daha da baskı altına alınması hesaplanıyor.