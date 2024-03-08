SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Onuachu’nun büyük hedefi Fenerbahçe

Fenerbahçe maçına kadar toplamda 3 haftayı bulacak olan tedavi sürecinde oyuncunun yetişme ihtimali düşük olsa da hem sağlık ekibi hem de Nijeryalı golcünün kendisi bu maçta oynaması için tüm imkânları zorlayacak. Ancak oyuncu Fenerbahçe maçına yetişemezse dev karşılaşmanın andından kendisine 5 günlük izin verilecek ve tedavi süreci devam edecek. Sağlık ekibi ve futbolcunun bu çabalarına rağmen teknik ekip ise sakatlığın tamamen geçmemesi durumunda bir risk almak istemiyor.