SON DAKİKA! Trabzonspor’da Uğurcan Çakır şoku! Kas yaralanması...

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada Uğurcan Çakır'ın sağ kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın, Corendon Alanyaspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında sağ kalçasında ağrı hisseden Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın yapılan muayenesi ve MR görüntülemesi sonucunda sağ kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"