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Giriş Tarihi: 8.3.2024 16:57 Son Güncelleme: 8.3.2024 17:00

SON DAKİKA! Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku! Kas yaralanması...

SON DAKİKA! Trabzonspor’da Uğurcan Çakır şoku! Kas yaralanması...

Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, tecrübeli filebekçisi Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada Uğurcan Çakır'ın sağ kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın, Corendon Alanyaspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında sağ kalçasında ağrı hisseden Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın yapılan muayenesi ve MR görüntülemesi sonucunda sağ kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"

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SON DAKİKA! Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku! Kas yaralanması...
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