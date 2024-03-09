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Giriş Tarihi: 9.3.2024 22:46

Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci müjdesi!

Fenerbahçe’ye İrfan Can Kahveci müjdesi!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertliler, zorlu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Kanarya'da sakatlığını atlatan yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci de takımla çalıştı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 pas çalışması yaptı. Çalışma, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

İRFAN CAN KAHVECİ TAKIMLA ÇALIŞTI!

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci takımla çalışmalarda yer aldı.

Bu antrenmanla Ülker Stadı'nda oynanacak Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.

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Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci müjdesi!
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