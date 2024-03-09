Hasan Arat: Hangi salıncağa kimlerin bindiğini herkes bilir

Siyah-beyazlı kulübün Divan Kurulu 2024 Yılı 1'inci Olağan Toplantısı, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıda ikinci kez kürsüye gelen Başkan Arat, Galatasaray ile oynadıkları derbi maç sonrası rakiplerinin yaptığı paylaşımla ilgili konuştu. Arat, "Ebedi dost, ezeli rakipler saygı içinde olmalılar. Maçlar kazanılır kaybedilir. Herkesin müzesinde yeteri kadar kupası var. Beşiktaş 121 yıllık kulüp. Bu kulüpleri idare edenlerin toplumun değerlerini ve kulüplerin değerlerini ciddiye almalılar. Yaptıkları küçük bir hareket milyonları yanlış yöne sürükleyebilir. Geçen hafta yaşadığımız olay, tatsız bir olaydır. Arkadaşları uyardım, '23 yaşında bir çocuğun yaptığı iş, düzeltmemiz lazım dediler' ama stadı terk ettikten sonra farklı konuştular. Kalabalıkta konuştuğunuzu yalnızken de konuşacaksınız. Beşiktaş kimsenin kayığına binmez. 121 yıldır kartalı kimse kafese sığdıramadı. Kartal özgürdür, özgür olmaya devam edecektir. Türkiye'de hangi salıncağa kimlerin bindiğini herkes bilir" ifadelerini kullandı.

Arat ayrıca, camiaların sembol isimlerine saygılı davranılması gerektiğini belirterek, "Seba'dan Sami Yen'den bahsediliyor. Hem kendi hem rakip taraftarlara sesleniyorum, camialarımızın büyükleriyle ilgili sakın yanlış yapmayın. Biz onların mezarına gittiğimizde Ali Sami Yen'in mezarını da ziyaret ediyoruz. Sakın ha camiaların büyüklerini rencide etmeyin. O işleri yönetenler de bunu bahane ederek kötü yönetim sergilemesinler, camiaların 100 yıllık dostluklarına zarar vermesinler" diye konuştu.