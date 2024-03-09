Jorge Jesus’tan dünya rekoru!

Suudi Arabistan Pro Lig'de açık ara farkla lider durumda olan Al-Hilal, 23. hafta karşılaşmasında konuk olduğu Al-Riyadh'ı 3-1 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. F.Bahçe'nin eski teknik direktörüRekorun diğer ortağı, 2017'de 27'de 27 yapan Galler kulübü The New Saints... 1972'de ise Ajax, art arda 26 karşılaşmasından zaferle ayrılmıştı.