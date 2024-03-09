Jorge Jesus’tan dünya rekoru!

Suudi Arabistan Pro Lig'de açık ara farkla lider durumda olan Al-Hilal, 23. hafta karşılaşmasında konuk olduğu Al-Riyadh'ı 3-1 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal, üst üste 27 resmi maçını kazanarak dünya rekorunu egale etti.
Rekorun diğer ortağı, 2017'de 27'de 27 yapan Galler kulübü The New Saints... 1972'de ise Ajax, art arda 26 karşılaşmasından zaferle ayrılmıştı. Al-Hilal, 65 puanla liginde en yakın rakibi Al Nassr'a 12 puan fark atmış durumda.