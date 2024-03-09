Kadın futbolunda milat

Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonla kadın futbolu, strateji planının tanıtımı yapıldı. Tanıtımda konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Toplumsal olarak gelişmemizi sürdürmek için her kesimin eşit haklardan faydalanması ve fırsat eşitliği olması gerekir.Bu sayıyı artırmak için hepimize sorumluluk düşmektedir. Futbolda da kadınların futbolcu, antrenör, teknik direktör, hakem, profesyonel futbol yöneticisi ve çalışanı olarak istihdama katılımlarını önemsiyor ve destekliyoruz.Toplumsal fırsat eşitliğini burada da sağlamamız gerektiğinin bilincindeyiz" diye konuştu. TFF Kadın Futbolu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetici Şafak Müderrisgil ise söz konusu belgenin Türkiye kadın futbol tarihi için kilometre taşı niteliğinde olduğunu vurguladı.Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) toplantısı İstanbul'da yapıldı. Zirvenin ardından konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Kulüplerimiz, play-off şartlarını uygun görmedikleri için de şu an gündemimizde play-off yok" dedi. Türkiye'nin Avrupa'da topladığı puanları da yorumlayan Büyükekşi, "Ülke puanı sıralamasında 6, 7 ve 8. takımlar arasında çok büyük puan farkı yok. Onları yakalayabiliriz" ifadelerini kullandı.