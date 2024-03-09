Son dakika haberi: Fatih Karagümrük’te Shota Arveladze görevini bıraktığını açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında deplasmanda Trabzonspor'a 5-1 mağlup olan Vavacars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şota Arveladze, maçın ardından açıklamalarda bulundu. 51 yaşındaki çalıştırıcı, ağır mağlubiyetin ardından görevi bıraktığını resmen duyurdu.

"GÖREVİ BIRAKIYORUM"

Burada oynamak her zaman zor. iyi başladık ama kötü bitirdik. Bu kadar zor deplasman olmasına rağmen güvenerek geldik. iyi bir hafta da geçirdik ama sahada her şey kötü oldu. Bu kadro böyle olmamalı. Bu kadrodan daha fazla beklenti var. Benim için de beklentiler az oldu. Oyuncular da cevap verebilirdi. Sevdiğim bir kulüp. Görevi bırakıyorum. Kalan 9 maçta çok zor dönem var. Bir değişik hava gelmesi lazım. Üzgünüm. Beklemediğim bir gün oldu. bunu yapmak zorundayım.

Bazen yüzlerin değişmesiyle de bir fark oluyor. Geçen hafta Trabzonspor 3-0 mağlup oldu ama bir şey değişmedi. Bu takıma ve kulüplere saygı göstererek doğru bir zamanda bu kararı aldığımı düşünüyorum.