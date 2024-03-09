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Giriş Tarihi: 9.3.2024 13:27

Son dakika haberi: Samet Akaydin'dan Panathinaikos itirafı!

Son dakika haberi: Samet Akaydin’dan Panathinaikos itirafı!

Fenerbahçe'den Panathinaikos'a kiralık olarak giden Samet Akaydin, Yunan ekibine imza atma sebebini açıkladı.

Fenerbahçe, Samet Akaydin'i ara transfer döneminde 4 milyon euro satın alma opsiyonuyla Panathinaikos'a kiralamıştı. Milli stoper, Yunan ekibine imza atma sebebini açıkladı.

SAMET AKAYDİN'İN EURO 2024 HEDEFİ

EURO 2024'te forma giymek adına Panathinaikos'a gittiğini açıklayan Samet Akaydin, "Düzenli oynayabileceğim ve bu sayede EURO 2024'e seçilme şansımın yükseleceği bir kulüp olduğu için Panathinaikos'a geldim" dedi.

Fenerbahçe'deki ve milli takımdaki performansının kıyaslanmasına değinen Akaydin, "Milli takımda kendimi daha rahat hissediyorum. Gerçek oyuncu kimliğimi orada daha iyi ortaya koyduğumu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: Samet Akaydin'dan Panathinaikos itirafı!
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