35 mılyon TL prim gol oldu yağdı!

G.Saray iki kupaya veda etti ancak teknik heyet ve yönetimin müdahalesi, olası krize engel oldu. Kritik süreçte Sergio Oliveira'yı kadro dışı bırakan Okan Buruk, oyuncularına disiplinden taviz vermeyeceğini gösterdi. Yedek kalan Zaha, bu kez oyuna girdikten sonra olumlu reaksiyon gösterdi. Başkan Dursun Özbek yine elini cebine attı ve sarı-kırmızılı takımın birikmiş 11 maçlık 35 milyon TL'lik galibiyet primini ödedi. Rize maçından önce hesaplarına primleri yatan G.Saraylı oyuncular, Özbek'in bu jestine farklı galibiyetle cevap verdi.Sezon başında 9.5 milyon Euro'ya Tottenham'dan alınan Davinson Sanchez için Napoli nabız yokluyor. Oyuncunun menajeri Fernando Villarreal, İstanbul'a gelerek G.Saray idarecilerle görüşüp Napoli'nin sezon sonu teklif için hazırlandığını söyledi. 4+1 senelik anlaşması bulunan oyuncuyu G.Saray cephesi bırakmak isemediklerini iletirken, sezon sonunda İtalyan ekibinin tekrar kapıyı çalması bekleniyor.Türkiye Kupası'ndaki Karagümrük maçı sonrasında Okan Buruk ile tartışan Oliveira kadro dışı bırakılmıştı. Beşiktaş ve Rize karşılaşmalarında takımdan ayrı kalan Portekizli oyuncu, hocasından özür diledi ve gönül aldı. Yönetimin para cezası verdiği 31 yaşındaki oyuncu, özür sonrasında affedildi ve dün takımla yapılan antrenmana katıldı.Rize maçında sakatlanan Kaan Ayhan'ın Kasımpaşa maçında oynaması zora girdi. Oyuncu için yapılan açıklamada "Darbe aldığı bölgede yumuşak dokuda hematom tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi. Bu arada sakatlığı nedeniyle henüz forma giymeyen yeni sağ bek Serge Aurier ise sosyal medya hesabından "Bitti bitti. Yakında görüşürüz" paylaşımını yaparak müjdeyi verdi.