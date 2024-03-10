Erzurumspor, Keçiörengücü’nü rahat geçti

Stat: Aktepe
Hakemler: Erkan Özdamar, Özgür Ertem, Selim Şenöz
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Akdemir (Dk. 46 Melih İnan), Ahmet Kesim, Mert Kula, Muharrem Cinan, Traore, Mikail Okyar (Dk. 70 Şahverdi Çetin), Selim Ilgaz (Dk. 71 Ahmet Yazar), Bardhi, Camara (Dk. 46 Ariyibi), Dembele (Dk. 84 Arda Hilmi Şengül)
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Süleyman Koç, Estrela, Sefa Akgün (Dk. 79 Muhammed Emin Yavaş), Celal Hanalp (Dk. 90+7 Cengizhan Bayrak), Özgür Sert (Dk. 66 Alican Özfesli), Eren Tozlu (Dk. 90+7 Hüseyin Mevlütoğlu), Muhammed Furkan Özhan (Dk. 90+7 Mustafa Gürkan Varlık)
Goller: Dk. 20 Muhammed Furkan Özhan, Dk. 90+3 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)
Kırmızı kart: Dk. 81 Mert Kula (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 47 Orhan Ovacıklı, DK. 58 Yakup Kırtay (Erzurumspor FK), Dk. 90+3 Traore (Ankara Keçiörengücü)