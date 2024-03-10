Gençlerbirliği, Altay’ı evinde 4 golle yıktı

Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Arif Dilmeç, Ferhat Çalar
Altay: Mustafa Çalışkan, Salih Sarıkaya, Kuban Altunbudak, Sefa Özdemir, Özgür Özkaya, Enes Öğrüce (Dk. 72 Emre Tangeldi), Ceyhun Gülselam (Dk. 72 Onur Efe), Murat Berkan Demir, Mehmet Gündüz (Dk. 43 Deniz Kadah), Enes Yetkin (Dk. 60 Erdem Özcan), Nurettin Küçükdeniz (Dk. 60 Arda Gezer)
Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Amilton (Dk. 69 Halit Yılmaz), Nzaba, Arda Temur, Alperen Babacan, Oğuzhan Berber, Siliki (Dk. 61 Akabueze), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 61 Jimmy Durmaz), Ensar Kemaloğlu (Dk. 69 Musa Çağıran), Melih Bostan, Laura (Dk. 77 Özgür Baran Aksaka)
Goller: Dk. 19 Melih Bostan, Dk. 45+2 Ensar Kemaloğlu (Penaltıdan), Dk. 53 ve 59 Rahman Buğra Çağıran (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 27 Ceyhun Gülselam, Dk. 43 Enes Öğrüce, Dk. 52 Nurettin Küçükdeniz, Dk. 77 Onur Efe (Altay)