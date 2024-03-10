Kayserispor ile Hatayspor yenişemedi!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor evinde Hatayspor karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi. İkinci yarıda iki takım da pozisyonlar bulmasına rağmen gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Kayserispor'un golünü Doğukan Sinik ve Hatayspor'un golünü ise Bourabia kaydetti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Abdülkadir'in savunmanın arkasına attığı pasta ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan Sinik'in rakibini geçip kale önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Bilal'in sağından ağlarla buluştu. 0-1
4. dakikada Cardoso'nun ceza sahası içine ortasında savunma topu uzaklaştırdı. Dönen topu kontrol eden Kartal'ın ceza sahası dışı sağ tarafından sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
6. dakikada Cardoso'nun ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Karimi'nin müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.
23. dakikada Nazon'un pasıyla topu alan Bourabia'nın ceza yayından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
33. dakikada Halil'in sağ çizgiden penaltı noktasına çevirdiği topu alan Dele-Bashiru'nun vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
48'inci dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin sağında auta çıktı.
55'inci dakikada Cardoso'nun sol kanattan vurduğu sert şutu, kaleci Erce tokatlayarak, kornere çeldi.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Kartal, Bourabia, Cardoso, Karimi, Ramazan, Nazon
Hatayspor: Erce, Rivas, Maksimovic, Burak Yılmaz, Cemali, Abdulkadir, Boudjemaa, Dele-Bashiru, Rui Pedro, Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu