Kayserispor ile Hatayspor yenişemedi!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor evinde Hatayspor karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi. İkinci yarıda iki takım da pozisyonlar bulmasına rağmen gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Kayserispor'un golünü Doğukan Sinik ve Hatayspor'un golünü ise Bourabia kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada Abdülkadir'in savunmanın arkasına attığı pasta ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan Sinik'in rakibini geçip kale önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Bilal'in sağından ağlarla buluştu. 0-1