Kenan Yıldız istedi Juventus uzatıyor

Juventus'ta bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Kenan Yıldız için İtalyan devi harekete geçti. Tuttosport'ta yer alan habere göre; Çizme ekibi, genç oyuncunun yeni sözleşme talebini kabul etti ve görüşmelere başladı. 2027 yılında bitecek olan kontratın 2029'a kadar uzatılacağı vurgulandı. Ayrıca takımdaki birçok futbolcunun anlaşmasında yer alan serbest kalma maddesinin 18 yaşındaki futbolcuya da ekleneceği kaydedildi. Bu sezon Serie A ve İtalya Kupası'nda 19 maça çıkan Kenan Yıldız, 3 gollük skor katkısı verdi.