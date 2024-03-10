Lider Eyüpspor’a evinde Çorum şoku!

Trendyol 1. Lig'de lider Eyüpspor, sahasında Çorum FK'ya 1-0 yenildi. Konuk takımın golünü 49'da Geraldo kaydetti. Eyüp 61 puanla zirvedeki yerini korurken, teknik direktör Arda Turan cezalı olduğu için maçı tribünden izledi. Çorum ise puanını 42'ye çıkardı.ADANASPOR - SAKARYASPOR:.............0-0BANDIRMA - BODRUM FK:......................0-0Aliağa-Artvin Hopa: 2-0, İnegöl Kafkas-Karabük İDY: 1-1, Turgutlu- Kemerkent Bulvar: 2-2, Silifke Bld-Anadolu Üni: 2-0, Kuşadası-Sivas Dört Eylül: 1-0, Çankaya-Tokat Bld Plevne: 1-1, Sultanbeyli Bld- Bergama SF: 0-2.