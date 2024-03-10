Mesafe kat ediyoruz ama yetersiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maçın ardından şunları söyledi: "Topa sahip oldukça rakip kendi ceza sahasına yaslanacaktı. Bunu ilk yarının ortalarında sonra yaptık. İkinci yarıda domine ettik. Umut Bozok için iyi oldu. Taha uzun zamandır oynamamasına rağmen skor 1-1'ken Emre Mor'un pozisyonu çıkarması önemliydi. Formasyonda değişiklik yaptık, kazandığımız için mutluyuz. Takımın maçın büyük bölümünde oyun planımıza sağdık kalması önemliydi. Onlara teşekkür ediyorum. Zor ve yorucu haftalar geçiriyoruz. Mesafe kat ediyoruz. Yeterli mi? Değil. Sakatlıklar oldu, Çok önemli oyuncularımız gitti. Onuachu F.Bahçe maçında yok. Nisanın 3'ü veya 4'ünde dönecek. Uğurcan'ın durumunu takip edeceğiz. Sağlık ekibimiz açıklama yapacak."Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze'den maç sonu şok açıklamalar geldi. Gürcü çalıştırıcı, "İyi bir hafta geçirdik ama sahada her şey kötüydü. Bu kadro böyle olmamalı. Karagümrük, sevdiğim bir kulüp ama görevi bırakıyorum. Kalan 9 maçta çok zor bir dönem var. Değişikle takıma bir hava gelmeli, üzgünüm. Beklemediğim bir gün oldu. Bunu yapmak zorundayım" diye konuştu.