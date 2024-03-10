Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Okay Yokuşlu attı, West Bromwich 4 golle kazandı!
Giriş Tarihi: 10.3.2024 18:20

Okay Yokuşlu attı, West Bromwich 4 golle kazandı!

AA
Okay Yokuşlu attı, West Bromwich 4 golle kazandı!

İngiltere Championship'te West Bromwich Albion, Okay Yokuşlu'nun bir gol attığı maçta Huddersfield Town'ı 4-1 yendi.

John Smith's Stadı'nda oynanan 37. hafta mücadelesinde Huddersfield Town, West Bromwich Albion'ı konuk etti.

Karşılaşmada 90 dakika görev alan Okay Yokuşlu, 66. dakikada ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla takımının üçüncü golünü kaydetti. Bu sezon ligde 36. maçına çıkan Okay, rakip fileleri ilk kez havalandırdı.

Konuk ekibin diğer gollerini, 51 ve 73. dakikalarda Michael Johnston, 60. dakikada Kyle Bartley attı. Huddersfield Town'ın tek golü ise 30. dakikada Delano Burgzorg'dan geldi.

Bu sonuçla puanını 63 yapan West Bromwich Albion, 5. sırada yer aldı. Düşme hattından kurtulamayan Huddersfield Town ise 38 puanla 22. basamakta kaldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Okay Yokuşlu attı, West Bromwich 4 golle kazandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA