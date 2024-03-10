Sürprize yer yok

UEFA Konferans Ligi'nde Union SG'yi 3-0 yenerek çeyrek final kapısını sonuna kadar aralayan Fenerbahçe, bu akşam Süper Lig'de Pendikspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertli ekip, bu maça da aynı ciddiyetle sahaya çıkıp, bol gollü bir galibiyet alarak şampiyonluk yarışında Galatasaray'la arasındaki puan farkının açılmasını engellemek istiyor.Fenerbahçe'de, Pendikspor maçı öncesi tedavileri devam 6 futbolcudan 3'ü oynayabilecek durumda. Söz konusu isimlerin son durumları şöyle:2 hafta önce sağ arka alt adalesinde yırtık tespit edilen İrfan Can Kahveci, Pendikspor maçında kadroya girebilecek durumda olsa da İsmail Kartal, henüz net kararını vermedi. Koşu çalışmalarına başlayan tecrübeli oyuncu Konferans Ligi'nde perşembe günü oynanacak Union SG maçını hedefliyorHatayspor maçı sonrası kas grubunda Grade 2A yırtık tespit edilen futbolcunun tedavisi olumlu şekilde ilerliyor... Deneyimli stoperin Trabzonspor derbisinde kadroda olması bekleniyor.Union SG maçında ayağına kramp giren ve sahaya sedyeyle terk eden milli oyuncunun ciddi bir durumu görünmüyor.Arka adalesinde batma hisseden tecrübeli stoper, Union SG maçının 35. dakika sında oyundan alınmıştı. Oyuncu da yırtık şüphesi bulunuyor.Ağrıları nedeniyle perşembe günü kadroya alınmadı. Ancak şu anda kendisini iyi hissediyor ve oynamaya hazır durumda.Bu sezon çok sık sakatlanan Norveçli yıldız, ayak bileğindeki problem nedenyile 1 aydır takımdan uzakta bulunuyor. 32 yaşındaki tecrübeli futolcunun yaklaşık 1 hafta sonra takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. King, bir sonra hafta oynanacak Trabzonspor derbisinde kadroda olmayı hedefliyor.Fenerbahçe sert bir periyoda girdi. Üç günde bir maç süreci yaşayacaklar ve neredeyse nefes alamayacaklar. Belçika'dan zaferle döndüler ama sakatlıklarda yaşıyorlar. Hafta içinde rövanş var sonrasında Trabzonspor deplasmanı… İsmail hoca taşlarla oynamak zorunda kalacak. Kadrosunu koruması lazım. Affı olamayan maçlar oynanacak. İşin saha yönünde çok problem yaşamazlar ama tribün tarafında yardıma ihtiyaçları var. Rize'de veya Brüksel'de gördük ki deplasmana gelen taraftar takımın ateşini yükseltiyor. Bu nedenle Pendikspor maçını taraftar kazanmalı. Kadıköy'ün tribünleri bu 90 dakikada oyuncuların en büyük yardımcısı olmalı. Bu zorlu periyot da görev yerlerine geri dönmeli.